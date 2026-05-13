Μάργαρης (ΑΔΜΗΕ): Η διασύνδεση αποτελεί μέρος του μέλλοντος της Ευρώπη

Την ανάγκη ενίσχυσης των ηλεκτρικών διασυνδέσεων ως εργαλείου ενεργειακής ασφάλειας και σταθερότητας ανέδειξε ο Ιωάννης Μάργαρης, αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις τόσο σε πολιτικό όσο και σε ρυθμιστικό επίπεδο.

Μιλώντας στο πλαίσιο του συνεδρίου «Energy Transition Summit: East Med & Southeast Europe - Building an interconnected and secure regional energy system», που διοργάνωσαν στην Αθήνα η Καθημερινή και οι Financial Times, ο κ.Μάργαρης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στην Ευρώπη δεν έχουμε λύσει ακόμη την εξίσωση του πώς μπορούμε να χτίσουμε καλύτερα και πιο ισχυρά δίκτυα», ενώ τόνισε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής καταδεικνύουν την ανάγκη λήψης άμεσων αποφάσεων για το ενεργειακό μέλλον της ηπείρου.

Όπως είπε, παρότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει έμφαση στις διασυνδέσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια που αφορούν το πολιτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά και την κοινωνική αποδοχή των έργων. «Πρέπει να πάμε πίσω στην κοινωνία και να διασφαλίσουμε ότι η κοινωνία είναι με το πλευρό μας», σημείωσε, εξηγώντας ότι αρκετά έργα έχουν καθυστερήσει ή «παγώσει» λόγω αντιδράσεων τοπικών κοινωνιών και δυσκολιών στην αδειοδότηση. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι Ρυθμιστικές Αρχές θα πρέπει να ενισχυθούν ώστε να μπορούν να παρέχουν τα σωστά κίνητρα στους επενδυτές.

«Τα δίκτυα είναι μέσο ασφάλειας και σταθερότητας των τιμών»

Ο κ. Μάργαρης στάθηκε ιδιαίτερα στο επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία δέκα χρόνια ο οργανισμός έχει προχωρήσει σε εκτεταμένες διασυνδέσεις νησιών, ενώ διαθέτει πλέον σημαντική τεχνογνωσία σε σύνθετα έργα υποδομών.

«Έχουμε τους όρους και την τεχνολογία. Έχουμε καταφέρει να διασυνδέσουμε τουλάχιστον τα μισά ελληνικά νησιά και έχουμε ένα τεράστιο πρόγραμμα μπροστά μας», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σημερινή συγκυρία αποτελεί ευκαιρία ώστε η Ελλάδα και η Ευρώπη να χρησιμοποιήσουν τα δίκτυα ως «μέσο ασφάλειας» και ως εργαλείο διατήρησης των τιμών ενέργειας σε βιώσιμα επίπεδα.

«Η ανάλυση κόστους- οφέλους υποστηρίζει εννέα στις δέκα φορές τη δημιουργία διασυνδέσεων, όχι μόνο από οικονομική άποψη αλλά και λόγω όλων των άλλων πλεονεκτημάτων που προκύπτουν», προσέθεσε.

Ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ αναφέρθηκε και στον ρόλο της Ελλάδας στα Βαλκάνια, σημειώνοντας ότι η περιοχή εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ελλείψεις στις ενεργειακές υποδομές για ιστορικούς λόγους. Όπως είπε, η χώρα επιχειρεί να συντονιστεί με τους βόρειους εταίρους της προκειμένου να ενισχυθεί συνολικά η περιφερειακή διασύνδεση.

Αισιοδοξία για τη διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, ο κ. Μάργαρης είπε ότι χθες (Τρίτη) πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Κύπρο και ελήφθη απόφαση να υποβληθεί επίσημο αίτημα χρηματοδότησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Όπως σημείωσε, η χρηματοδότηση αυτή θα ενισχύσει σημαντικά την ανθεκτικότητα του έργου, ενώ ο ΑΔΜΗΕ διαθέτει ήδη την απαραίτητη εμπειρία για την υλοποίηση τόσο απαιτητικών υποθαλάσσιων διασυνδέσεων.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται σε διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο.

«Ο λόγος είναι γιατί θέλουμε να επιταχύνουμε την υλοποίηση όλων αυτών των μεγάλων διασυνδέσεων που έχουμε αναλάβει, με τα Δωδεκάνησα και άλλα απομακρυσμένα νησιά», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, ο οργανισμός έχει ήδη επενδύσει 4,5 δισ. ευρώ τα τελευταία χρόνια και μέσω της αύξησης κεφαλαίου φιλοδοξεί να φτάσει συνολικά τα 7 δισ. ευρώ έως το 2034.

Παρά τις γεωπολιτικές δυσκολίες, ο κ. Μάργαρης εμφανίστηκε αισιόδοξος για το μέλλον των μεγάλων ενεργειακών έργων της περιοχής, υπογραμμίζοντας ότι η διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ παραμένει έργο στρατηγικής σημασίας, στο οποίο ο ΑΔΜΗΕ παραμένει πλήρως προσηλωμένος.

Στη συζήτηση που συντόνισε η ανταποκρίτρια των Financial Tlimes, Ρέιτσελ Μίλαρντ συμμετείχαν επίσης, ο Αριστοφάνης Στεφάτος, διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, ο Γιώργος Σάτλας, μέλος του εποπτικού συμβουλίου του ICGB AD, και ο Γιάννης Καρύδας, διευθύνων σύμβουλος ΑΠΕ και Αποθήκευσης Ενέργειας του Ομίλου Κοπελούζου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.