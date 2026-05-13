Επίτροπος Ενέργειας: Δεν αναμένουμε σοβαρό πρόβλημα ανεφοδιασμού καυσίμων στα αεροσκάφη βραχυπρόθεσμα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναμένει σοβαρό πρόβλημα στον εφοδιασμό καυσίμων αεροσκαφών βραχυπρόθεσμα, σε σχέση με τον πόλεμο ΗΠΑ - Ιράν, δήλωσε την Τετάρτη στους δημοσιογράφους ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν.

«Δεν αναμένουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια εφοδιασμού στο πολύ άμεσο μέλλον. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να υπάρξουν προβλήματα ασφάλειας εφοδιασμού σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Όλα αυτά εξαρτώνται, φυσικά, από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή» δήλωσε ο Γιόργκενσεν.



Πηγή: skai.gr

