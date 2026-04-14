«Καμπανάκι» από ΔΝΤ για παγκόσμια ύφεση λόγω πολέμου στο Ιράν - «Βλέπει» αύξηση πληθωρισμού στην Ελλάδα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό 1,8% το 2026 και 1,7% το 2027, μειωμένη σε σχέση με 2,1% πέρυσι.

Η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να επιβραδυνθεί με αύξηση ΑΕΠ 3,1% το 2026 από 3,4% πέρυσι, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με οριακή ανάκαμψη στο 3,2% το 2027.

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα εκτιμάται να αυξηθεί στο 3,5% εφέτος από 2,9% πέρυσι, για να μειωθεί στο 2,7% το 2027, ενώ στην Ευρωζώνη προβλέπεται άνοδος στο 2,6% και μείωση στο 2,2% αντίστοιχα.

Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό 1,8% το 2026 και 1,7% το 2027 από 2,1% πέρυσι προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, οι οποίες επηρεάζονται έντονα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η «πρόβλεψη αναφοράς» του ΔΝΤ είναι ότι, υπό το βάρος του πολέμου, η αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ θα επιβραδυνθεί εφέτος στο 3,1% από 3,4% πέρυσι, για να ανακάμψει οριακά στο 3,2% το 2027. Για την Ευρωζώνη, η ανάπτυξη προβλέπεται να μειωθεί εφέτος στο 1,1% από 1,4% πέρυσι και να αυξηθεί στο 1,2% το 2027.

Για τον πληθωρισμό, το ΔΝΤ προβλέπει ότι στην Ελλάδα θα αυξηθεί από 2,9% πέρυσι στο 3,5% εφέτος για να υποχωρήσει στο 2,7% το 2027. Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί από 2,1% πέρυσι στο 2,6% εφέτος και να μειωθεί στο 2,2% το 2027, ενώ για την παγκόσμια οικονομία αναμένεται να αυξηθεί στο 4,4% εφέτος από 4,1% το 2025.

Το Ταμείο προβλέπει μεγάλη μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα, από 8,9% το 2025 στο 7,4% εφέτος και στο 7,1% το 2027. Για την Ευρωζώνη, η ανεργία αναμένεται να μειωθεί από 6,3% πέρυσι στο 6,2% εφέτος και στο 6,1% το 2027.

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας αναμένεται να αυξηθεί από 5,7% του ΑΕΠ το 2025 στο 6,4% το 2026 για να υποχωρήσει ξανά στο 5,7% το 202

To ΔΝΤ χρησιμοποιεί τον όρο «πρόβλεψη αναφοράς» για την παγκόσμια οικονομία αντί του βασικού σεναρίου που χρησιμοποιούσε στις προηγούμενες εκθέσεις, ενώ παράλληλα έχει καταρτίσει ένα δυσμενές και ένα ακραίο σενάριο.

Η πρόβλεψη αναφοράς βασίζεται στην υπόθεση ότι ο πόλεμος δεν θα διαρκέσει πάνω από λίγες εβδομάδες ακόμη, ώστε η διαταραχή στην παγκόσμια οικονομία να αποκλιμακωθεί και η παραγωγή και οι εξαγωγές από την περιοχή της Μέσης Ανατολής να εξομαλυνθούν έως τα μέσα του 2026, με μία αύξηση των τιμών ενέργειας κατά 19% το 2026 και των τιμών πετρελαίου κατά 21,4%.

Στην πρόβλεψη αναφοράς του ΔΝΤ περιλαμβάνεται και η αύξηση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά 50 μονάδες βάσης (μισή ποσοστιαία μονάδα) το 2026.

Το ΔΝΤ προειδοποίησε ότι η παγκόσμια οικονομία κινδυνεύει να εισέλθει σε ύφεση, εάν συνεχιστεί ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και παραμείνουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας.

Με βάση το δυσμενές σενάριο, που υποθέτει μεγαλύτερες και πιο επίμονες αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, η παγκόσμια ανάπτυξη θα μειωνόταν στο 2,5% το 2026 και ο παγκόσμιος πληθωρισμός θα αυξανόταν στο 5,4%.

Στο ακραίο σενάριο, που προβλέπει ότι θα υπάρξουν περαιτέρω ζημιές σε υποδομές ενέργειας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, η παγκόσμια ανάπτυξη θα υποχωρούσε περαιτέρω στο 2% και ο παγκόσμιος πληθωρισμός θα ξεπερνούσε το 6% το 2027. «Η πιθανότητα υλοποίησης των σεναρίων αυτών αυξάνεται προοδευτικά όσο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες και οι σχετικές διαταραχές», προειδοποιεί το Ταμείο.

«Αυτό θα σήμαινε ότι ο κόσμος θα βρισκόταν πολύ κοντά σε μια παγκόσμια ύφεση, κάτι που έχει συμβεί μόλις τέσσερις φορές από το 1980, με πιο πρόσφατη την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού», προειδοποιεί το ΔΝΤ.

Το ΔΝΤ τονίζει ότι τα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης που αποφασίζουν οι χώρες θα πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά. «Όπου η δημοσιονομική στήριξη θεωρείται αναγκαία για την προστασία των πιο ευάλωτων έναντι ακραίων εξωτερικών σοκ, πρέπει να είναι στοχευμένη, έγκαιρη, προσωρινή και χρηματοδοτούμενη εντός των πλαισίων των προϋπολογισμών, με επανακαθορισμό προτεραιοτήτων, και αν αυτό δεν είναι δυνατό, με σαφή αναφορά στη διαδρομή για την αποκατάσταση δημοσιονομικής ισορροπίας», σημειώνει το Ταμείο.

Το ΔΝΤ αναφέρει επίσης ότι: «Για ακόμη μία φορά, η παγκόσμια οικονομία απειλείται να εκτροχιαστεί, αυτή τη φορά εξαιτίας της έναρξης πολέμου στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου του 2026».

Σύμφωνα με την έκθεση, οι πιο δυσμενείς συνθήκες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παγκόσμια επιβράδυνση περιλαμβάνουν την άνοδο των τιμών του πετρελαίου σε μέσο όρο στα 110 δολάρια ανά βαρέλι φέτος και στα 125 δολάρια το 2027. Σημειώνεται ότι η τιμή του πετρελαίου ανέβηκε κοντά στα 120 δολάρια κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, αλλά έκτοτε έχει υποχωρήσει και την Τρίτη το βαρέλι πετρελαίου κυμμαινόταν στα 98,85 δολάρια.

Επιπλέον, το ΔΝΤ επισήμανε ότι ο κίνδυνος ύφεσης θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο αν οι δύσκολες συνθήκες συνεχιστούν για πάνω από δύο χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

