Η Ελλάδα σχεδιάζει να μειώσει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη το 2026 περίπου στο 2%, από 2,4%, λόγω πληθωριστικών πιέσεων που προκύπτουν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι του υπουργείου Οικονομικών στο Reuters την Τρίτη.
Η νέα πρόβλεψη θα ενσωματωθεί στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σχέδιο που θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το τέλος του μήνα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Με βάση τον προϋπολογισμό του 2026, η ανάπτυξη της χώρας αναμενόταν να διαμορφωθεί στο 2,4%, ενώ ο πληθωρισμός στο 2,2%.
«Ο πληθωρισμός θα είναι υψηλότερος από ό,τι αναμενόταν, λόγω των αυξημένων τιμών ενέργειας ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους στο Reuters.
