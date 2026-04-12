ΔΝΤ: Ο πόλεμος στο Ιράν «φρενάρει» την επιστροφή του πληθωρισμού των ΗΠΑ στο 2%

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα αποδειχθεί πιο επίμονος και θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να επιστρέψει στον στόχο, εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με τη γενική διευθύντριά του, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Πριν από τον πόλεμο, το ΔΝΤ προέβλεπε ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα επέστρεφε στον στόχο του 2% της Ομοσπονδιακής Τράπεζας μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους. «Τώρα αυτό ενδέχεται να καθυστερήσει κάπως», δήλωσε η Γκεοργκίεβα στο CBS News σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή.

Ο πόλεμος έχει επιταχύνει την άνοδο των τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ. Η άνοδος στις τιμές των καυσίμων, που αποδίδεται στον πόλεμο, συνέβαλε ώστε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ να φτάσει στο 3,3% τον Μάρτιο, με τις τιμές να αυξάνονται με τριπλάσιο ρυθμό σε σχέση με τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Το ΔΝΤ, με έδρα την Ουάσιγκτον, θα δημοσιεύσει την Τρίτη τις νέες προβλέψεις του για τις Προοπτικές της Παγκόσμιας Οικονομίας, όπου θα περιλαμβάνονται οι επικαιροποιημένες εκτιμήσεις τους για το πώς ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να επηρεάσει τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

Το ΔΝΤ θα προχωρήσει σε επί τα χείρω αναθεώρηση της πρόβλεψής του για την παγκόσμια ανάπτυξη, ενώ πριν από την έναρξη του πολέμου προέβλεπε «μικρή αναβάθμιση», δήλωσε η Γκεοργκίεβα μιλώντας στο CBS, επαναλαμβάνοντας όσα είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Το μέγεθος της πτωτικής αναθεώρησης θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή και από το πόσο γρήγορα η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου θα μπορέσει να επανέλθει στα προπολεμικά επίπεδα, πρόσθεσε η επικεφαλής του Ταμείου.

Τον προηγούμενο μήνα, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ανάπτυξη φέτος, στο 2,9%. Ωστόσο, αναθεώρησε σημαντικά προς τα πάνω την πρόβλεψή του για τον πληθωρισμό παγκοσμίως και στις Ηνωμένες Πολιτείες.



