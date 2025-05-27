Στον «αέρα» μέχρι την Πέμπτη το stegasi.gr.gov - Όλα τα στεγαστικά προγράμματα σε μια πλατφόρμα

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Την πλατφόρμα «όλα σε ένα» ενεργοποιεί κατά πάσα πιθανότητα Τετάρτη ή Πέμπτη το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το όνομα αυτής stegasi.gov.gr. Ένα ψηφιακό «ευρετήριο» - διαθέσιμο και σε mobile app – το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα στεγαστικά προγράμματα και τις παρεμβάσεις τα οποία έχει σχεδιάσει και υλοποιεί η κυβέρνηση.



Μια πλατφόρμα που θα είναι εξαιρετικά εύκολη στη χρήση της και έρχεται κυρίως να καλύψει το κενό πληροφόρησης που υπάρχει για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.



Ο ενδιαφερόμενος θα μπαίνει στην πλατφόρμα και θα συμπληρώνει τα χαρακτηριστικά του προφίλ του όπως:

Οικογενειακή Κατάσταση

Ηλικία

Εισόδημα

Τόπος διαμονής

Με βάση αυτά χαρακτηριστικά που θα δηλώσει, η πλατφόρμα θα του εμφανίσει το σύνολο των παρεμβάσεων στις οποίες δικαιούται να συμμετάσχει. Μάλιστα, θα είναι δυνατή η απευθείας υποβολή της αίτησης συμμετοχής καθώς κάθε πρόγραμμα που θα εμφανίζεται στην οθόνη του κινητού ή του υπολογιστή θα συνοδεύεται και από το λινκ που θα μεταφέρει τον ενδιαφερόμενο στον ιστότοπο του φορέα που «τρέχει» το πρόγραμμα.



Πηγαίνοντας ένα ακόμη βήμα πιο πέρα, η πλατφόρμα θα ενημερώνει με αναδυόμενες ειδοποιήσεις τον πολίτη για το ποσό των χρημάτων που θα εξοικονομούσε επιλέγοντας κάποια από τα προγράμματα πάντα με βάση τις πληροφορίες που έχει δηλώσει στο προφίλ του.



Η αλήθεια είναι ότι οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί δεν είναι και λίγες. Ο συνολικός προϋπολογισμός τους ξεπερνά αυτήν τη στιγμή τα 6,5δισ€, ποσό που αναμένεται να αυξηθεί μετά τη ΔΕΘ και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.



Αυτός που θα επισκεφτεί από την Τετάρτη την πλατφόρμα θα δει ότι τα προγράμματα που τρέχουν είναι μεταξύ άλλων:

το ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ

το Ανακαινίζω – Νοικιάζω

η Κοινωνική Αντιπαροχή

η Στέγαση και Εργασία

Κοινωνική Στέγαση για τις πλέον ευάλωτες ομάδες Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Φοιτητικές Εστίες

Εκτός από τα προγράμματα υπάρχουν και διάφορα στεγαστικά επιδόματα τα οποία και αυτά θα περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα όπως:

Στέγασης

Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητικών

Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Στεγαστικό Επίδομα Δημοσίων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Από το Νοέμβριο θα προστεθεί και η στήριξη ενός ενοικίου έως 800€.



Εκτός ΔΕΝ μένουν ούτε τα φορολογικά μέτρα όπως:

Η έκπτωση ΕΝΦΙΑ 20% για ακίνητα αξίας έως 500.000€ που ασφαλίζονται έναντι φυσικών καταστροφών.

Η αναστολή του ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα

Η Έκπτωση φόρου έως 16.000€ σε ορίζοντα πενταετίας για αισθητικές-λειτουργικές-ενεργειακές παρεμβάσεις στα ακίνητα

Η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για 3 έτη των ακινήτων που ήταν κενά για τουλάχιστον 3 χρόνια και διατέθηκαν για μακροχρόνια μίσθωση αλλά και όσα μετατράπηκαν από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση.

Στο stegasi.gov.gr ο ενδιαφερόμενος θα βρει και τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης όπως:

το Εξοικονομώ 2025,

το Αναβαθμίζω το σπίτι μου,

το Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα ή

το Φωτοβολταϊκά στη Στέγη

