Οι χάκερς διπλασίασαν τη λεία τους σε κρυπτονομίσματα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ερευνών blockchain TRM Labs.

Με βάση την έρευνα, κρυπτονομίσματα αξίας 1,38 δισ. δολ. κλάπηκαν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 24 Ιουνίου, ποσό υπερδιπλάσιο σε σχέση με τα 657 εκατ. δολ. που είχαν κλαπεί την ίδια περίοδο το 2023. Όπως και πέρυσι, ένας μικρός αριθμός μεγάλων επιθέσεων οδήγησε στην αύξηση των κλεμμένων κρυπτονομισμάτων, με το 70% της συνολικής λείας να οφείλεται σε μόλις 5 επιθέσεις.

Οι πιο συνηθισμένες μορφές επίθεσης περιλαμβάνουν παραβίαση των “ιδιωτικών κλειδιών” (σ.σ. ο πιο σημαντικός παράγοντας για την ασφάλεια των κρυπτονομισμάτων) αλλά και φράσεων - κλειδιά (μια ακολουθία τυχαίων λέξεων που αποθηκεύει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την πρόσβαση ή την ανάκτηση ενός πορτοφολιού κρύπτο) δήλωσε η TRM Labs.

Η μεγαλύτερη κρυπτο-ληστεία φέτος είχε λεία bitcon αξίας πάνω από 300 εκατ. δολ. τα οποία εκλάπησαν από το ιαπωνικό ανταλλακτήριο DMM Bitcoin.

Οι χάκερς χρησιμοποίησαν κλεμμένα “ιδιωτικά κλειδιά”, ή τη μέθοδο της “δηλητηρίασης διεύθυνσης” (ο χάκερ στέλνει ένα μικρό ποσό σε κρυπτονόμισμα από ένα ψηφιακό πορτοφόλι με ψευδή διεύθυνση, που έχει “μιμηθεί” τους πρώτους και τελευταίους έξι χαρακτήρες της πραγματικής διεύθυνσης πορτοφολιού με στόχο να εξαπατήσει το θύμα ώστε να στείλει χρήματα στο ψεύτικο πορτοφόλι).

Ο διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων αποτελούνται από μεγάλες, πολύπλοκες σειρές χαρακτήρων οι οποίες είναι δύσκολο να απομνημονευτούν.

Σύμφωνα με την TRM Labs δεν έχουν σημειωθεί ουσιαστικές αλλαγές στο οικοσύστημα ασφάλειας των κρυπτονομισμάτων που να έχουν οδηγήσει στην αύξηση επιθέσεων. Όπως εξήγησε ο αριθμός των επιθέσεων δεν διαφοροποιείται σημαντικά από χρόνο σε χρόνο. Ωστόσο, τόνισε πως αυτό που έχει αλλάξει είναι οι τιμές των κρυπτονομισμάτων οι οποίες ήταν, κατά μέσο όρο υψηλότερες, στο πρώτο μισό του έτους, κάτι που ενδέχεται να έχει συμβάλει στην αύξηση της αξίας των κλεμμένων νομισμάτων.



