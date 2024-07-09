Την επέκταση του επιδόματος μητρότητας και μάλιστα αναδρομικά, από το Νοέμβριο του 2022, και σε νέες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξή που παραχώρησε την Τρίτη 9 Ιουλίου στην τηλεόραση του ΟPEN.
Όπως επεσήμανε η Υπουργός:
- το 2022 η άδεια μητρότητας επεκτάθηκε από τους έξι στους εννέα μήνες,
- το 2023 διευρύνθηκε η παροχή και συμπεριλήφθηκαν οι αυτοαπασχολούμενες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότισσες,
- και τώρα η ρύθμιση επεκτείνεται στις εργαζόμενες μητέρες σε ΔΕΚΟ, τράπεζες και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
