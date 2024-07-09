Λογαριασμός
Κεραμέως: Επίδομα μητρότητας αναδρομικά για εργαζόμενες σε ΔΕΚΟ, τράπεζες και ΜΜΕ

Η επέκταση αφορά σε νέες κατηγορίες εργαζομένων μητέρων

Νίκη Κεραμέως

Την επέκταση του επιδόματος μητρότητας και μάλιστα αναδρομικά, από το Νοέμβριο του 2022, και σε νέες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξή που παραχώρησε την Τρίτη 9 Ιουλίου στην τηλεόραση του ΟPEN.

Όπως επεσήμανε η Υπουργός:

  •  το 2022 η άδεια μητρότητας επεκτάθηκε από τους έξι στους εννέα μήνες,
  •  το 2023 διευρύνθηκε η παροχή και συμπεριλήφθηκαν οι αυτοαπασχολούμενες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότισσες,
  •  και τώρα η ρύθμιση επεκτείνεται στις εργαζόμενες μητέρες σε ΔΕΚΟ, τράπεζες και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Πηγή: skai.gr

