Η Nova ξεκίνησε την Αναδάσωση της Ιεράς Μονής Πεντέλης

Από αριστερά προς τα δεξιά: Ο CEO της Nova, Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Στάθης Σταθόπουλος και ο Γενικός Διευθυντής Δασών, Ευάγγελος Γκουντούφας

H Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, πιστή στη δέσμευσή της προς το περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες και τη στήριξη της βιωσιμότητας της Ελλάδας, προχωρά στην αναδάσωση της περιοχής της Ιεράς Μονής Πεντέλης στην Αττική, ανταποκρινόμενη στις επείγουσες περιβαλλοντικές ανάγκες που προέκυψαν μετά την εκτεταμένη πυρκαγιά του περασμένου Αυγούστου.

Η αναδάσωση πραγματοποιείται σε καμένη δασική έκταση 70 στρεμμάτων, όπου η Nova, ως ανάδοχος, σε στενή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δασών και τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), καθώς και με το Δασαρχείο Πεντέλης, έχει αναλάβει τη φύτευση και φροντίδα 5.400 δέντρων. Μέσω του έργου αυτού αναπλάθεται ο δασικός ιστός της Ι.Μ. Πεντέλης που φιλοξενεί το εξέχουσας ιστορικής και θρησκευτικής σημασίας υστεροβυζαντινό κτίριο της Ιεράς Μονής, καθώς και το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Στιγμιότυπο από την Αναδάσωση της Ιεράς Μονής Πεντέλης

Η αναδάσωση αποτελεί μέρος του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας της Nova ύψους 1 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος καθώς και την πρόληψη καταστροφών μέσω χρήσης τεχνολογίας. Η πρωτοβουλία αυτή ακολουθεί τα μεγάλης κλίμακας έργα αποκατάστασης στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς Έβρου και το νησί της Ρόδου, καθώς και την ανάληψη και προσφορά του έργου ICT «Έξυπνο Δάσος Ρόδος».

Στιγμιότυπο από την αναδάσωση η οποία πραγματοποιείται σε καμένη δασική έκταση 70 στρεμμάτων

Η έναρξη της αναδάσωσης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2024.

Στο πλαίσιο αυτό, o Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θερμοπυλών κ. Ιωάννης, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Πεντέλης ανέφερε: «Το έργο που θα επιτελεστεί με αυτή τη πρωτοβουλία, μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε τον περιβάλλοντα χώρο της Μονής πράσινο και πάλι. Η δασική αυτή έκταση είναι πολύτιμη για όλη την Αττική, τους επισκέπτες της Μονής, τους περιοίκους, τα σχολεία με τα παιδιά που διαχρονικά έρχονται εκδρομή για να παίξουν και να γνωρίσουν τη Μονή.

Η Ι.Μ. Πεντέλης, στη μακραίωνη ιστορία της, συνέβαλε σημαντικά στον αγώνα της απελευθέρωσης, αλλά και την παιδεία, μέσω του ανεπίσημου κρυφού σχολείου που λειτουργούσε στην Μονή ως το 1920. Σήμερα, το Διορθόδοξο Κέντρο που στεγάζεται εντός της Μονής, συνεχίζει αυτό το εκπαιδευτικό έργο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Nova για την πρωτοβουλία αυτή, η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στην αναδάσωση και αποκατάσταση».

Ο Γενικός Γραμματέας Δασών του ΥΠΕΝ, Στάθης Σταθόπουλος επί τω έργω

O Στάθης Σταθόπουλος, Γενικός Γραμματέας Δασών του ΥΠΕΝ, δήλωσε: «Το πρόγραμμα άμεσης αποκατάστασης του Πεντελικού Όρους που επλήγη από την πυρκαγιά του Αυγούστου και ανακοινώθηκε άμεσα από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος Θόδωρο Σκυλακάκη, μπαίνει σήμερα σε μια ακόμα κρίσιμη φάση του. Η Nova, τη διοίκηση και τα στελέχη της οποίας ευχαριστούμε από καρδιάς, χρηματοδοτεί ως ανάδοχος αποκατάστασης την αναδάσωση της περιοχής της Ιεράς Μονής εδώ, στην Πεντέλη.

Μία έκταση 70 στρεμμάτων, σε ένα εμβληματικό σημείο του Όρους, αναδασώνεται με πλατύφυλλα και κωνοφόρα δέντρα, υπό την επίβλεψη της Δασικής Υπηρεσίας και του Δασαρχείου Πεντέλης. Ευελπιστούμε ότι το συντομότερο δυνατό μια περιοχή με τέτοιο συμβολισμό θα ξαναγίνει καλύτερη από πριν με αποκατάσταση του φυσικού της περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα του Πεντελικού Όρους, με συνολική δαπάνη πάνω από 10 εκατ. ευρώ, “τρέχει” με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Είμαστε καθημερινά πάνω από τα έργα, αντιδιαβρωτικά, αλλά και αναδάσωσης, και πολύ σύντομα θα εγκαινιάσουμε και επόμενες φάσεις».

Ο Ευάγγελος Γκουντούφας, Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, ΥΠΕΝ τόνισε: «Τρεις μήνες μετά την καταστροφική πυρκαγιά του περασμένου Αυγούστου, οι αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ είναι σήμερα εδώ, ανταποκρινόμενες πλήρως στις δεσμεύσεις τους για άμεση ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων μηχανισμών αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήματος. Αυτό αφορά τόσο στα αντιδιαβρωτικά έργα και παράλληλα στη μελέτη των απαιτούμενων αντιπλημμυρικών έργων (φράγματα βάρους), καθώς επίσης και την τεχνητή αναδάσωση εκεί όπου απαιτείται. Έτσι, σε συνέχεια της εξαιρετικά αποτελεσματικής συνεργασίας μας με τη Nova στη Δαδιά και στη Ρόδο, ως Αναδόχου Αποκατάστασης και Αναδάσωσης, βρισκόμαστε σήμερα εδώ για την έναρξη της δημιουργίας ενός ανθεκτικά μικτού δασικού οικοσυστήματος, με πλατύφυλλα και κωνοφόρα, σε μια εμβληματική περιοχή, αυτή της Ιεράς Μονής Πεντέλης.

Τόσο η μελέτη όσο και η υλοποίηση των έργων γίνεται με χρηματοδότηση της Nova, υπό τις οδηγίες, την έγκριση και την επίβλεψη της Δασικής Υπηρεσίας. Σήμερα είμαστε διπλά χαρούμενοι, γιατί εκτός από την έναρξη της αναδάσωσης, βλέπουμε τη συνέχεια της εμπιστοσύνης μιας πραγματικά μεγάλης εταιρείας στην πράξη, με τεράστια προστιθέμενη αξία όχι μόνο για τις σημερινές, αλλά και για τις επόμενες γενιές».



Λεζάντα: Από αριστερά προς τα δεξιά: Ο Γενικός Γραμματέας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Στάθης Σταθόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής Δασών, Ευάγγελος Γκουντούφας, ο CEO της Nova, Παναγιώτης Γεωργιόπουλος και ο Γενικός Διευθυντής της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αττικής, Αθανάσιος Ρέππας.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Ο Γενικός Γραμματέας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Στάθης Σταθόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής Δασών, Ευάγγελος Γκουντούφας, ο CEO της Nova, Παναγιώτης Γεωργιόπουλος και ο Γενικός Διευθυντής της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αττικής, Αθανάσιος Ρέππας

Ο Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, CEO της Νova, υπογράμμισε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που σήμερα ξεκινάμε την αναδάσωση της περιοχής Ιεράς Μονής Πεντέλης, το φυσικό περιβάλλον της οποίας υπέστη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή από την πυρκαγιά του περασμένου Αυγούστου. Η περιοχή αποτελεί πνεύμονα για όλη την Αττική, και έχει σημαίνουσα ιστορική και πολιτιστική βαρύτητα.

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Γενική Διεύθυνση Δασών συμπεριλάβαμε την αναδάσωση στο πλαίσιο του πολυσχιδούς μας προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που αφορά σε αποκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, όπως η Δαδιά στον Έβρο και η Ρόδος. Δεν σταματάμε εδώ. Επόμενο βήμα είναι η υλοποίηση του “Έξυπνου Δάσους” στη Ρόδο, όπου αναπτύσσουμε λύση πολιτικής προστασίας μέσω νέων τεχνολογιών αιχμής, καθώς και τεχνητής νοημοσύνης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.