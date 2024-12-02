Ισχυρές ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 1.420 μονάδων.

Υπεραπέδωσαν οι μετοχές των τραπεζικών μετοχών, στον απόηχο της διάψευσης της φημολογίας για έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.424,33 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 2,21%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.426,40 μονάδες (+2,36%)

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 125,77 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 36.293.561 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 2,83%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,78%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank (+5,60%), της Alpha Bank (+4,94%), της Πειραιώς (+4,76%), της Εθνικής (+4,17%) και της Μυτιληναίος (+3,73%).

Αντιθέτως, μικρή πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-0,32%), της Lamda (-0,28%) και της Τέρνα Ενεργειακή (-0,10%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 12.023.051 και 11.743.527 μετοχές, αντιστοίχως

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 22,36 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 18,18 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 61 μετοχές, 33 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Doppler +9,26% και Frigoglass +6,73%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Βογιατζόγλου -4,55% και Κλωστήρια Ναυπάκτου -4,05%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 39,8000 +2,71%

ALPHA BANK: 1,5390 +4,94%

AEGEAN AIRLINES: 9,7000 +2,32%

VIOHALCO: 5,3300 +3,09%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,8200 +1,07%

ΔΑΑ:8,1500 +1,24%

ΔΕΗ: 11,7700 +2,79%

COCA COLA HBC:34,1200 +1,91%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,7840 +2,53%

ΕΛΠΕ: 6,9700 +2,58%

ELVALHALCOR: 1,9320 +3,43%

ΕΘΝΙΚΗ: 6,9440 +4,17%

ΕΥΔΑΠ: 5,8900 +0,86%

EUROBANK: 2,1120 +5,60%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1700 -0,28%

MOTOR OIL: 20,1000 +2,50%

JUMBO: 25,0000 +1,30%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:32,2200 +3,73%

ΟΛΠ:31,2500 -0,32%

ΟΠΑΠ: 15,5100 αμετάβλητη

ΟΤΕ: 15,0200 +0,54%

AUTOHELLAS:10,4800 +1,16%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,6300 +4,76%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8000 +0,75%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,8700 -0,10%

