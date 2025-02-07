Δηλώστε το ασφαλισμένο σας ακίνητο για να πάρετε τη μείωση του ΕΝΦΙΑ

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Δεν έφερε συγκλονιστικά αποτελέσματα ο διπλασιασμός της έκπτωσης του ΕΝΦΙΑ για τα ασφαλισμένα ακίνητα. Από τις 215.171 φορολογούμενους το 2023, τα στοιχεία σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, δείχνουν ότι στο τέλος του 2024 έφτασαν τις 250.000, μια αύξηση δηλαδή περίπου 35.000.



Για την ακρίβεια από το σύνολο των 6,3 εκατ. κατοικιών, μόνο τα 1,1εκατ είναι ασφαλισμένα για μια από τις φυσικές καταστροφές, σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα, μόλις δηλαδή το 17%.

Από αυτά όμως τα 1,1 εκατομμύρια, μόλις 250.000 κατοικίες είναι ασφαλισμένες σωρευτικά ΚΑΙ για τα τις 3 φυσικές καταστροφές ώστε να δικαιούνται την έκπτωση του ΕΝΦΙΑ.

Από αυτούς το 65% είναι παλιοί ασφαλισμένοι με στεγαστικά δάνεια (η ασφάλιση είναι κομμάτι της δανειακής σύμβασης) που ακόμη αποπληρώνουν και το υπόλοιπο 35% αποφάσισε από μόνο του να ασφαλίσει τα σπίτια του.



Ούτε το 20% της έκπτωσης κατόρθωσε να φέρει περισσότερους στην ασφάλιση και τα…νούμερα δείχνουν το γιατί. Τα περισσότερα σπίτια είναι ασφαλισμένα για το περιεχόμενο (π.χ. διάρρηξη) όπου το κόστος είναι 50€. Αν προστεθεί ο σεισμός λ.χ το ασφάλιστρο αυξάνεται κατά 120-130€ στα 170€-180€. Και αυξάνεται ακόμη περισσότερο με την πυρκαγιά και την πλημμύρα. Ένας ιδιοκτήτης που πληρώνει ΕΝΦΙΑ εύλογα θεωρεί την έκπτωση των 80€ (20%) όχι ιδιαίτερα ελκυστική.



Σε κάθε περίπτωση , σε αυτές τις 250.000 ιδιοκτητών έχουν ασφαλίσει την κατοικία τους για όλες τις φυσικές καταστροφές, η ΑΑΔΕ έχει ήδη αρχίσει να στέλνει ειδοποιήσεις υπενθυμίζοντας τους ότι έχουν έως τις 14 Φεβρουαρίου ώστε να δηλώσουν ότι έχουν ασφαλίσει τα σπίτια τους και να μειωθεί ο ΕΝΦΙΑ τους:

- 20%, για κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000€

- 10% για κατοικίες με φορολογητέα αξία >500.000€. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εάν δεν ασφαλίσουν τις κατοικίες τους, μέχρι την 1η Ιουνίου 2025 δεν θα αποζημιώνονται από το κράτος σε περίπτωση ζημιάς από φυσικές καταστροφές.



Οι προϋποθέσεις χορήγησης του συνόλου της έκπτωσης -εκτός από την σωρευτική κάλυψη πυρκαγιάς, πλημμύρας και σεισμού- είναι οι εξής:

Το ακίνητο πρέπει να είναι ασφαλισμένο για όλο το έτος. Αλλιώς προβλέπεται αναλογική έκπτωση με ελάχιστη όμως διάρκεια ασφάλισης τους 3 μήνες.

Η ασφάλιση να καλύπτει το σύνολο της αξίας ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων που αποτελούν την κατοικία. Η αξία ανακατασκευής της κατοικίας ορίζεται σε 1000€/τ.μ

Η κατοικία να είναι ασφαλισμένη σε ασφαλιστική επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος



Η διαδικασία χορήγησης της έκπτωσης έχει αρχίσει εδώ και αρκετές μέρες καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες απέστειλαν έως τις 10 Ιανουαρίου τα στοιχεία όλων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των ακινήτων της επικράτειας.



Έως του Αγίου Βαλεντίνου οι φορολογούμενοι πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις ή διορθώσεις στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myPROPERTY > Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών.



Σε περιπτώσεις όπου το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους ιδιοκτήτες, ή αν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχει συνταχθεί για λογαριασμό τρίτου, ο λήπτης της ασφάλισης πρέπει να καταχωρίσει τους ΑΦΜ όλων των εμπλεκομένων. Οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες θα ενημερωθούν μέσω email και θα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για να λάβουν την έκπτωση.



Για να διευκολύνει του φορολογουμένους η ΑΑΔΕ παρέχει τη δυνατότητα σε όσες περιπτώσεις εστάλησαν τα σχετικά στοιχεία από τις ασφαλιστικές τους εταιρείες, να φέρουν προσυμπληρωμένη τη νέα αίτηση μείωσης ΕΝΦΙΑ, ανακτώντας στοιχεία της περσινής αίτησής τους, καθώς και επικαιροποιημένα στοιχεία από τις ασφαλιστικές εταιρείες



Έως τις 28 Φεβρουαρίου οι ασφαλιστικές εταιρείες θα επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των δηλώσεων και στη συνέχεια η ΑΑΔΕ, αφού επαληθεύει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, θα χορηγήσει την έκπτωση στους δικαιούχους με την πρώτη κεντρική εκκαθάριση.



Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να αναρτηθούν στα μέσα Μαρτίου. Ο φόρος θα εξοφληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις στο διάστημα Μάρτιος 2025 – Φεβρουάριος 2026.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.