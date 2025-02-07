Του Βαγγέλη Δουράκη

«Φρένο» στην υπογραφή νέων ασφαλιστήριων συμβολαίων στα νησιά της Σαντορίνης, της Ανάφης και της Αμοργού, όπου η σεισμική δραστηριότητα βρίσκεται σε έξαρση, βάζουν οι εγχώριες εταιρείες: Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ασφαλιστικές αρνούνται πλέον να υπογράψουν νέα συμβόλαια, ακολουθώντας το «μοντέλο» της Καλιφόρνια, ενώ σχεδιάζουν να μην ανανεώσουν και παλαιά τα οποία λήγουν. Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς «οι ασφαλιστικές καλύπτουν τυχαίους κινδύνους και όχι … σχεδόν βέβαιες ζημιές».

Αλλά και αυτές οι εταιρείες που θα αποφασίσουν να δεχτούν ασφαλιστήρια συμβόλαια για φυσικές καταστροφές στα συγκεκριμένα νησιά, όπως όλα δείχνουν θα προχωρήσουν σε αναπροσαρμογή τους και θα αυξήσουν υπέρμετρα τα σχετικά κόστη.

Έκθετοι οι κάτοικοι των νησιών – Κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς αποζημιώσεις

Η πρακτική αυτή των ασφαλιστικών εταιρειών βάζει εμπόδια και σε όσους θέλουν είτε να εξασφαλίσουν την έκπτωση του ΕΝΦΙΑ 20% με επέκταση των καλύψεων για φυσικές καταστροφές, είτε είναι υποχρεωμένοι να συνάψουν συμβόλαια για την προστασία της περιουσίας τους, όπως επιτάσσει ο νόμος, για ακίνητα αξίας άνω των 500.000 ευρώ ή για τις επιχειρήσεις τους.

Συγκεκριμένα, υποχρεωτική, όχι στην κυριολεξία αλλά επί της ουσίας, είναι πλέον η ασφάλιση για ακίνητη περιουσία αξίας άνω των 500.000 ευρώ: Εάν όσοι διαθέτουν τέτοια δεν προχωρήσουν σε κάλυψη για φυσικές καταστροφές, σε περίπτωση φυσικών φαινομένων που θα προκαλέσουν ζημιές απλά δεν αποζημιώνονται από το Κράτος. Για τα ακίνητα αξίας χαμηλότερης των 500.000 ευρώ από την άλλη δίνονται κίνητρα για την ασφάλισή τους, καθώς θα έχουν έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ της τάξης του 20%.

«Προνόμια» ή υποχρεώσεις στις οποίες δεν είναι εφικτό να ανταποκριθούν οι κάτοικοι της Σαντορίνης, της Αμοργού και της Ανάφης, από την στιγμή που οι ασφαλιστικές εταιρείες αρνούνται είτε να υπογράψουν νέα συμβόλαια ή να επεκτείνουν/ ανανεώσουν παλαιά.

Και αυτό ισχύει και για τις επιχειρήσεις που από τον Ιούλιο του 2025, εφόσον ο τζίρος τους ξεπερνά τα 500.000 ευρώ είναι υποχρεωμένες να ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές, καθώς δεν θα αποζημιώνονται πλέον από το Κράτος.

Επί της ουσίας μετά από αυτή την εξέλιξη -δηλαδή της άρνησης των ασφαλιστικών να παράξουν νέα συμβόλαια στις εν λόγω περιοχές- δεν είναι λίγοι εκείνοι που μένουν έκθετοι απέναντι στις προβλέψεις των νόμων, χωρίς να είναι υπεύθυνοι βεβαίως για τα όσα συμβαίνουν.

«Μοντέλο Καλιφόρνια» και για … Σαντορίνη, Αμοργό, Ανάφη

Οι εγχώριες ασφαλιστικές εταιρείες, είναι εμφανές πως με φόντο την έντονη σεισμική δραστηριότητα στα νησιά τη; Σαντορίνης, της Ανάφης και της Αμοργού, ακολουθούν το «μοντέλο» της Καλιφόρνια: Εκεί, πολλές ασφαλιστικές εταιρείες διέκοψαν την κάλυψη σε περιοχές της Καλιφόρνια ή αύξησαν απότομα τα ασφάλιστρα μετά τις πυρκαγιές του 2017 και του 2018, οι οποίες οδήγησαν σε τεράστιες απώλειες για τον κλάδο.

Οι εταιρείες έχουν κατά καιρούς σχολιάσει ότι ανησυχούν για μεγάλες οικονομικές απώλειες λόγω του αυξανόμενου κινδύνου συχνότερων και σοβαρών πυρκαγιών.

Είναι ενδεικτικό πως η State Farm, μια από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες στην Καλιφόρνια, είχε δηλώσει ότι ακύρωσε 72.000 συμβόλαια στην πολιτεία, περίπου το 40% των οποίων κάλυπτε σπίτια.

Πολλές από αυτές τις ακυρώσεις έγιναν σε υψηλού κινδύνου, πολυτελείς γειτονιές στο Λος Άντζελες, συμπεριλαμβανομένου του Pacific Palisades, περιοχής που επλήγη από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Η Allstate σταμάτησε να εκδίδει νέα ασφαλιστήρια συμβόλαια για επιχειρήσεις και προσωπική περιουσία στην Καλιφόρνια το 2023.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.