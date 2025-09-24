Οι ευρωπαϊκές μετοχές της αμυντικής βιομηχανίας ενισχύθηκαν από τις τελευταίες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αντίθετα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει πτώση 0,5%, με τους περισσότερους κλάδους να σημειώνουν απώλειες, σημειώνει το CNBC.

Οι μετοχές του τομέα της άμυνας αντιστάθηκαν στην πτώση, με τον δείκτη Stoxx Europe Aerospace and Defense να σημειώνει άνοδο 1,1%.

Η σουηδική Saab σημειώνει άνοδο 5%, η γερμανική εταιρεία κατασκευής ανταλλακτικών αρμάτων μάχης Hensoldt καταγράφει άνοδο 4,5% και η σουηδική εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας MilDef Group σημείωσε άνοδο 3,4%.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει όλο το έδαφός της από τη Ρωσία, σε μια σημαντική αλλαγή στάσης.

«Πιστεύω ότι η Ουκρανία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σε θέση να πολεμήσει και να ΚΕΡΔΙΣΕΙ πίσω όλη την Ουκρανία στην αρχική της μορφή», δήλωσε ο Πρόεδρος σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social.

«Με χρόνο, υπομονή και την οικονομική υποστήριξη της Ευρώπης και, ιδίως, του ΝΑΤΟ, τα αρχικά σύνορα από όπου ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, είναι μια πολύ πιθανή επιλογή», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη την Τρίτη, όπου εξέφρασε επίσης την υποστήριξή του στα μέλη του ΝΑΤΟ να καταρρίπτουν οποιοδήποτε ρωσικό αεροσκάφος παραβιάζει τον εναέριο χώρο τους.

Πηγή: skai.gr

