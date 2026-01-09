Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τον κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας να καταγράφει ισχυρή άνοδο μετά τη δήλωση του προέδρου Τραμπ ότι οι αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ θα πρέπει να αυξηθούν το 2027 σε 1,5 τρισεκ. δολάρια.

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 270,03 μονάδων (+0,55%), στις 49.266,11 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 104,25 μονάδων (–0,44%), στις 23.480,01 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή άνοδο 0,53 μονάδων (+0,01%), στις 6.921,46 μονάδες.

