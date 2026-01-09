Λογαριασμός
Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Ο κλάδος της αμυντικής βιομηχανίας κατέγραψε ισχυρή άνοδο μετά τη δήλωση ότι οι αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ θα πρέπει να αυξηθούν το 2027 σε 1,5 τρισ. δολάρια

Wall Street

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τον κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας να καταγράφει ισχυρή άνοδο μετά τη δήλωση του προέδρου Τραμπ ότι οι αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ θα πρέπει να αυξηθούν το 2027 σε 1,5 τρισεκ. δολάρια.

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 270,03 μονάδων (+0,55%), στις 49.266,11 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 104,25 μονάδων (–0,44%), στις 23.480,01 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή άνοδο 0,53 μονάδων (+0,01%), στις 6.921,46 μονάδες.

TAGS: χρηματιστήριο Νέα Υόρκη ΗΠΑ Wall Street
