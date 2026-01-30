Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε την εξιχνίαση επίθεσης που έγινε τον Απρίλιο του περασμένου έτους στο Φράγμα της Θέρμης, όπου θύματα ήταν ένας 54χρονος και οι δύο γιοι του, 28 και 31 ετών.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε με σιδηρογροθιές και αιχμηρό αντικείμενο και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών εκ των οκτώ εμπλεκόμενων ατόμων.

Για τους τρεις ταυτοποιημένους, ηλικίας 22 ετών, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη ενώ οι έρευνες για τους υπόλοιπους συνεχίζονται από το Αστυνομικό Τμήμα Θέρμης.

Την εξιχνίαση περιστατικού επίθεσης που είχε σημειωθεί τον περυσινό Απρίλιο στο Φράγμα της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, με θύματα 54χρονο και τους δύο γιους του, 28 και 31 ετών, αντίστοιχα, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Για την επίθεση, που έγινε με σιδηρογροθιές και αιχμηρό αντικείμενο, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών εκ των συνολικά οκτώ εμπλεκόμενων προσώπων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας, τα άτομα που ταυτοποιήθηκαν είναι 22 ετών, σήμερα, και εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Οι έρευνες για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους συνεχίζονται από το Αστυνομικό Τμήμα Θέρμης.

Πηγή: Skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.