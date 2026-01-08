Μπέσεντ: Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα επιβλέπει τις πωλήσεις ενεργητικών στη Βενεζουέλα

Ανεξάρτητες εταιρείες πετρελαίου ενδιαφέρονται να επενδύσουν άμεσα στη Βενεζουέλα δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Θα αφαιρέσουμε τις κυρώσεις από ορισμένες οντότητες της Βενεζουέλας. Ενδέχεται να επιβληθούν νέες κυρώσεις σε άλλες οντότητες στη Βενεζουέλα ανέφερε.



«Θέλουμε να σταθεροποιήσουμε τις υφιστάμενες δομές στη Βενεζουέλα» διαβεβαίωσε ο Σκοτ Μπέσεντ.



Το υπουργείο Οικονομικών θα επιβλέπει τις πωλήσεις ενεργητικών στη Βενεζουέλα και θα διανέμει τις εισπράξεις στη χώρα σύμφωνα με τις οδηγίες του Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε.



«Οι μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαίου πιθανότατα να κινηθούν με λιγότερη ταχύτητα στη Βενεζουέλα» σημείωσε ο Μπέσεντ.

Πηγή: skai.gr

