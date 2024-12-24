Διευρύνει την άνοδό του το φυσικό αέριο μία εβδομάδα πριν λήξει η συμφωνία διαμετακόμισης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας

Ανοδικά κινούνται για τέταρτη ημέρα οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου λόγω των συνεχιζόμενων ανησυχιών για την προσφορά, ενώ απομένει μόλις μια εβδομάδα μέχρι να λήξει η συμφωνία διαμετακόμισης μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Ειδικότερα, το φυσικό αέριο σημείωσε άνοδο έως και 2,4% την Τρίτη πάνω από τα 45 ευρώ η μεγαβατώρα, στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Δεκεμβρίου. Οι τιμές έχουν αυξηθεί περισσότερο από 10% σε τέσσερις σερί συνεδριάσεις, αναδεικνύοντας τη νευρικότητα που επικρατεί στην αγορά καθώς πλησιάζει το τέλος του έτους.

Το διαφαινόμενο τέλος της συμφωνίας διαμετακόμισης συμπίπτει με τις προβλέψεις για ψυχρότερο καιρό σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, γεγονός που μπορεί να αυξήσει τη ζήτηση για φυσικό αέριο, καθώς τα αποθέματα εξαντλούνται ταχύτερα από το κανονικό. Η στενότητα της αγοράς καθιστά δύσκολο για τους traders να εξασφαλίσουν αρκετό αέριο για το επόμενο έτος, καθώς ανταγωνίζονται με την Ασία για τις προμήθειες.

«Οι τρέχουσες τιμές αντανακλούν ήδη το τέλος της διαμετακόμισης (μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας) και η αγορά θα δει σίγουρα μια σύντομη άνοδο μόλις έρθει ο Ιανουάριος και η διαμετακόμιση σταματήσει πραγματικά», δήλωσε η Florence Schmit, Ευρωπαία στρατηγικός αναλυτής ενέργειας στη Rabobank.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την περασμένη εβδομάδα ανέφερε ότι η χώρα του δεν θα διακινεί ρωσικό φυσικό αέριο αν δεν έχει διαβεβαιώσεις ότι το Κρεμλίνο δεν θα επωφεληθεί οικονομικά όσο συνεχίζεται ο πόλεμος. Μια διακοπή των ροών θα έπληττε ιδιαίτερα χώρες όπως η Σλοβακία, η οποία πιέζει για μια εναλλακτική ρύθμιση και προειδοποιεί για πιθανή οικονομική ζημία σε περίπτωση διακοπής των προμηθειών.

Η Ευρώπη στο σύνολό της έχει καταβάλει προσπάθειες να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο μετά την εισβολή, αλλά ορισμένες χώρες εξακολουθούν να βασίζονται στις παραδόσεις από τη Μόσχα. Μια διακοπή μπορεί να αυξήσει τη ζήτηση για υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), εντείνοντας τον ανταγωνισμό με την Ασία, ακριβώς τη στιγμή που ορισμένα έργα LNG βρίσκονται αντιμέτωπα με καθυστερήσεις.

Πηγή: skai.gr

