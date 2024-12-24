Πρόστιμα σε τρεις εταιρείες εμπορίας βρεφικών ειδών επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ), με την υπ’ αριθ. 870/2024 ομόφωνη Απόφασή της, αποδέχθηκε τις Προτάσεις Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλαν οι εταιρείες «Β.ΚΑΙ Μ.ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.» (εφεξής Σκαρμούτσος), «ΦΑΡΜΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής Φαρμέξ) και «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΑΜΑΞ Α.Ε.» (εφεξής Περαμάξ) και επέβαλε μειωμένα πρόστιμα για τον καθορισμό τιμών μεταπώλησης κατά παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ, συνολικού ποσού €314.389.

Η υπόθεση αφορά στις αγορές:

εισαγωγής, χονδρικής και λιανικής εμπορίας προϊόντων άντλησης και διαχείρισης/αποθήκευσης μητρικού γάλακτος (όπως ενδεικτικά θήλαστρα και συναφή αξεσουάρ),

εισαγωγής, χονδρικής και λιανικής εμπορίας βρεφικών ειδών στόματος και διατροφής (όπως ενδεικτικά μπιμπερό, πιπίλες) και

εισαγωγής, χονδρικής και λιανικής εμπορίας παιδικών καροτσιών και παιδικών καθισμάτων αυτοκινήτου.

Οι εταιρείες κατέθεσαν αίτημα υπαγωγής στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 16 της υπ’ αριθ. 790/2022 απόφασης της ΕΑ.

Οι τρεις εμπλεκόμενες εταιρείες προέβησαν σε πρακτικές καθορισμού τιμών μεταπώλησης στο πλαίσιο κάθετης σύμπραξης με τα δίκτυα διανομής τους. Οι εταιρείες προέβησαν σε συστηματική παρακολούθηση των τιμών λιανικής και σε οχλήσεις στους λιανοπωλητές να διορθώσουν τις τιμές τους, με τις οποίες οι λιανοπωλητές συμμορφώνονταν. Σημειώνεται ότι συμβατικοί όροι ή πρακτικές σε κάθετες συμφωνίες με τους οποίους ορίζονται σε διανομέα οι τιμές μεταπώλησης των προϊόντων που διανέμει αποτελούν ιδιαίτερα σοβαρό περιορισμό του ανταγωνισμού.

Η Ολομέλεια της ΕΑ, αποφάσισε την αποδοχή, σύμφωνα με το σκεπτικό της Έκθεσης του Εισηγητή, των Προτάσεων Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλλαν οι ανωτέρω εταιρείες και την επιβολή προστίμων ως εξής:

στην εταιρεία Σκαρμούτσος πρόστιμο αξίας 165.822 ευρώ

πρόστιμο αξίας 165.822 ευρώ στην εταιρεία Φαρμέξ , πρόστιμο αξίας 108.253 ευρώ και

, πρόστιμο αξίας 108.253 ευρώ και στην εταιρεία Περαμάξ πρόστιμο αξίας 40.314 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

