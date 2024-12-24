«Απογειώθηκε» η συνολική επιβατική κίνηση για το 11μηνο του έτους 2024 στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, καταγράφοντας νέο ρεκόρ πριν κλείσει η χρονιά.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), στην επιβατική κίνηση για το 11μηνο του έτους 2024 καταγράφεται αύξηση 9,3%, σε σχέση με πέρυσι, διακινήθηκαν το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 76.249.626 επιβάτες έναντι 69.774.369 το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2023.

Επισημαίνεται πως τα αεροδρόμια έχουν καταγράψει νέο ετήσιο ρεκόρ επιβατικής κίνησης, καθώς τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία 10μηνου 2024 αλλά και του 11μηνου 2024 έχουν ξεπεράσει ολόκληρο το 12μηνο του 2023.

Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) για το 11μηνο του 2024, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, σημειώθηκε αύξηση 7,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα Ιανουαρίου - Νοεμβρίου του 2023, συνολικά πραγματοποιήθηκαν 577.118 πτήσεις, έναντι 536.679 πτήσεων το 2023.

Αύξηση 8,1% επιβατών στα 24 αεροδρόμια για το 11μηνο του 2024

'Ανοδο 8,1% παρουσίασε η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, 'Αραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία) κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου του 2024, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) 11μηνου 2024 (Ιανουάριος- Νοέμβριος) ανήλθε στους 11.733.395 επιβάτες, έναντι 10.849.363 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2023.

Πρωτιά το «Νίκος Καζαντζάκης» ανάμεσα στα περιφερειακά αεροδρόμια

Αξίζει να σημειωθεί πως και τον μήνα Νοέμβριο τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση καταγράφει το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» ανάμεσα στα περιφερειακά αεροδρόμια. Το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» εξυπηρέτησε τον Νοέμβριο 225.234 επιβάτες, ήτοι ποσοστό αύξησης 26,3% σε σχέση με πέρυσι, όπου είχαν εξυπηρετηθεί για τον ίδιο μήνα 178.376 επιβάτες. Παράλληλα, οι πιο σημαντικές ποσοστιαίες αυξήσεις επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ τον Νοέμβριο του 2024 σε σύγκριση με το 2023, καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο Ικαρίας +64,5%, στο αεροδρόμιο Νάξου +33% και στο αεροδρόμιο Αστυπάλαιας +29,9%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.