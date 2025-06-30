Στο μικροσκόπιο του νέου ψηφιακού εργαλείου της ΑΑΔΕ, το «Bank Account Nexus Crosscheck APPplication» (BANCAPP) για τον εντοπισμό ύποπτων τραπεζικών λογαριασμών και αδήλωτων εισοδημάτων, βρίσκονται ήδη 1.000 περιπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για περιπτώσεις φορολογουμένων που διαθέτουν υψηλές καταθέσεις, αλλά δηλώνουν «ψίχουλα» στην Εφορία. Συγκεκριμένα ενώ δηλώνουν ετήσια εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ, φαίνονται να έχουν στην κατοχή τους καταθέσεις που φτάνουν ή υπερβαίνουν τις 300.000 ευρώ.

Είναι τα πρώτα αποτελέσματα του νέου προηγμένου ψηφιακού εργαλείου της ΑΑΔΕ, το οποίο αντλεί δεδομένα απευθείας από τις τράπεζες σε πραγματικό χρόνο, τα διασταυρώνει με τις φορολογικές δηλώσεις και εντοπίζει με ακρίβεια αποκλίσεις ανάμεσα σε εισοδήματα και καταθέσεις.

Οι ποινές για όσους εντοπίζονται με αδήλωτα εισοδήματα είναι «βαριές». Κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από παράνομη ή αδικαιολόγητη, ή άγνωστη πηγή ή αιτία, θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται με συντελεστή 33%.

Το «Bank Account Nexus Crosscheck APPplication» – BANCAPP τέθηκε σε λειτουργία πριν από περίπου ένα χρόνο, και προσφέρει τη δυνατότητα στους φοροελεγκτές να «εισχωρούν» στους τραπεζικούς λογαριασμούς, τις θυρίδες και τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια και να λαμβάνουν αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες για τους ελεγχόμενους.

Ειδικότερα, μόλις εκδοθεί μια εντολή ελέγχου εισοδήματος και περιουσίας για έναν φορολογούμενο, αποστέλλεται αυτόματα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, αίτημα για άρση τραπεζικού απορρήτου. Σε διάστημα δύο ημερών η ΑΑΔΕ έχει τις σχετικές απαντήσεις για τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα περιουσιακά στοιχεία της τελευταίας πενταετίας.

Με το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης γίνεται πλέον εύκολη υπόθεση. Τα στοιχεία που λαμβάνουν οι φοροελεγκτές τα επεξεργάζονται και τα διασταυρώνουν με τις φορολογικές δηλώσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν το ύψος της κινητής περιουσίας και οι δαπάνες διαβίωσης δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που εμφανίζουν στην εφορία οι φορολογούμενοι που ελέγχονται για παράνομη προσαύξηση περιουσίας.

Για την άρση απορρήτου, μέσω του νέου συστήματος, απαιτείται η γνώση και συμπλήρωση του ΑΦΜ του φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας για το οποίο πραγματοποιείται η άρση του τραπεζικού απορρήτου ενώ για την υποβολή αιτήματος άρσης πρέπει να έχουν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες έγκρισης της άρσης του τραπεζικού απορρήτου που προβλέπονται για τις ελεγκτικές υπηρεσίες.

Ποια είναι η διαδικασία

Με την έκδοση εντολής ελέγχου, το αίτημα προωθείται αυτομάτως από την ΑΑΔΕ μέσω του κόμβου ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας στα πιστωτικά ιδρύματα και σε όλα τα υπόχρεα πρόσωπα.

Οι υπόχρεοι θα πρέπει να απαντήσουν και να αποστείλουν τα αρχεία εντός δύο εργάσιμων ημερών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που το αίτημα καταλαμβάνει ελεγχόμενο διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών, οπότε και η αποστολή των αρχείων θα γίνεται εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

Η επικοινωνία των αιτημάτων μεταξύ της ΑΑΔΕ και των υπόχρεων προσώπων πραγματοποιείται μέσω των υποδομών της «Τειρεσίας». Η πληροφορία που ανταλλάσσεται μέσω των καναλιών διαβίβασης της «Τειρεσίας Α.Ε.» αφορά τα στοιχεία των ελεγχόμενων.

Για την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας της διαδικασίας, όλα τα φορολογικά ή/και χρηματοοικονομικά δεδομένα που ανταλλάσσονται κρυπτογραφούνται.

Στο νέο σύστημα θα πρέπει να διαβιβάσουν δεδομένα τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα ιδρύματα πληρωμών, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, τα οποία δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, με ή χωρίς φυσική εγκατάσταση, και τηρούνται στο Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδας.

Τα στοιχεία που αποστέλλουν τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αφορούν:

Καταθέσεις πρώτης ζήτησης και προθεσμιακές

Χορηγήσεις

Επενδυτικούς λογαριασμούς με παντός είδους χαρτοφυλάκια επενδυτικών προϊόντων και αξιογράφων, όπως αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, μετοχές, τραπεζοασφάλιστρα, παράγωγα, Repos κ.λπ.

Πιστωτικές κάρτες

Τραπεζικές θυρίδες

Λογαριασμούς Πληρωμών

Προπληρωμένες Κάρτες

Ηλεκτρονικά πορτοφόλια.

