ΔΕΘ: Έρχονται αυξήσεις στα ποσά του επιδόματος παιδιού

Του Βαγγέλη Δουράκη

Τις εξαγγελίες για αύξηση του επιδόματος παιδιού οι οποίες έγιναν πριν 1 χρόνο αλλά ουδέποτε εφαρμόστηκαν, βγάζει από το «συρτάρι» ο Πρωθυπουργός ενόψει της φετινής ΔΕΘ: Το πλάνο όπως είχε αναλυθεί στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβρη του 2024, προέβλεπε αναπροσαρμογή του επιδόματος τέκνων Α21 σε ποσοστά που θα άγγιζαν ακόμη και το 60% για την τρίτη εισοδηματική κλίμακα. Εντούτοις, το εν λόγω σχέδιο μπήκε στον «πάγο» για το τρέχον έτος, αλλά όπως όλα δείχνουν επανέρχεται στο προσκήνιο.

Άλλωστε, ο βασικός προσανατολισμός του Μεγάρου Μαξίμου, όσον αφορά στις εξαγγελίες που θα γίνουν κατά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι η ενίσχυση της ελληνικής οικογένειας με «φόντο» βέβαια τις προκλήσεις που προκύπτουν από το δημογραφικό. Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να ενεργοποιηθεί -έστω και διαφοροποιημένο- το σχέδιο που είχε εξαγγελθεί πέρυσι, αλλά μπήκε τελικά στο «συρτάρι».

Τι έχει πέσει στο τραπέζι για το επίδομα τέκνων Α21

Επί της ουσίας αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο τραπέζι δύο σενάρια: Το ένα σενάριο λέει πως αντί για φέτος η αναπροσαρμογή των ποσών θα γίνει του χρόνου, δηλαδή το 2026 και οι αυξήσεις θα δοθούν αυτούσιες όπως ήταν το αρχικό πλάνο.

Αυτό προέβλεπε:

- Αύξηση της πρώτης εισοδηματικής κλίμακας από τα 70 στα 75 ευρώ τον μήνα για κάθε παιδί.

- Αύξηση της δεύτερης κλίμακας στα 45 ευρώ, από 42 ευρώ που ισχύει σήμερα.

- Ενοποίηση της δεύτερης με την τρίτη εισοδηματική κλίμακα, με αποτέλεσμα οι οικογένειες που έως τώρα λαμβάνουν 28 ευρώ τον μήνα να βλέπουν στους λογαριασμούς τους 45 ευρώ για κάθε παιδί. Για τρίτο παιδί και άνω, η ενίσχυση επρόκειτο να διαμορφωθεί στα 90 ευρώ.

Ειδικά, για τους δικαιούχους της 3ης κλίμακας η αύξηση αυτή χαρακτηρίστηκε «γενναία» καθώς τα ποσά θα αναπροσαρμόζονταν κατά περίπου 60%.

Βάσει λοιπόν του ενός σεναρίου, αυτές οι αυξήσεις που επρόκειτο να ενεργοποιηθούν την φετινή χρονιά, τελικά μεταφέρονται για το 2026 και θα εξαγγελθούν… εκ νέου από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ το φετινό Σεπτέμβριο.

Και … εναλλακτικές προτάσεις για το επίδομα τέκνων

Το άλλο σενάριο για το τι θα συμβεί, αναφέρει πως η «γενναία» αναπροσαρμογή των ποσών για τους δικαιούχους της τρίτης κλίμακας του επιδόματος τέκνων έχει φύγει τελείως από το τραπέζι!

Εξετάζονται νέες εναλλακτικές προτάσεις που θα αυξάνουν τα σχετικά ποσά… αλλά σε πιο εκλογικευμένη βάση.

Βάσει του νέου σχεδίου που έπεσε στο τραπέζι, το εισόδημα για το επίδομα τέκνων της πρώτης κλίμακας ενδέχεται να ανέβει έως τις 12.000 ευρώ (αντί 10.500 ευρώ που είναι σήμερα) με ανάλογη αναπροσαρμογή και των άλλων κλιμακίων: Για παράδειγμα, να παίρνουν επίδομα για ένα παιδί όσοι έχουν εισόδημα ως 30.000 ευρώ (αντί 26.250 ευρώ που είναι τώρα), για δύο παιδιά όσοι έχουν εισόδημα μέχρι 35.000 ευρώ (αντί ως 30.000 ευρώ που είναι τώρα), για τρία παιδιά να λαμβάνουν επίδομα όσοι έχουν εισόδημα ως 40.000 ευρώ (αντί ως 37.500 ευρώ είναι τώρα) κ.ο.κ.

Με αυτόν τον τρόπο οικογένειες που βρίσκονται στα όρια της κάθε κλίμακας θα βρεθούν να λαμβάνουν υψηλότερη ενίσχυση από αυτή που παίρνουν σήμερα.

Σε κάθε περίπτωση, γίνονται αλλεπάλληλες συσκέψεις προκειμένου να εξευρεθούν τα απαιτούμενα κονδύλια για την υλοποίηση των υποσχέσεων του Πρωθυπουργού.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.