Mείωση τιμών: Ποια βασικά αγαθά θα πωλούνται φθηνότερα έως και 15%

Μειώνονται οι τιμές έως και 15% σε 123 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης μέχρι το τέλος του μήνα με στόχο την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού των τροφίμων.

Οι αλυσίδες του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων και οι προμηθευτές τους ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του υπουργείου Ανάπτυξης και δεσμεύονται ότι οι μειωμένες τιμές θα διατηρηθούν για τουλάχιστον δύο μήνες και ανά δύο εβδομάδες η λίστα θα ανανεώνεται μέσω πρόσθεσης νέων κωδικών.

Όπως δήλωσε ο Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή: «Βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανταπόκριση από τις επιχειρήσεις, έχουμε την προσδοκία ότι θα έχουμε περισσότερους ακόμα κωδικούς πολύ σύντομα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, φαίνεται ότι αυτοί θα ξεπεράσουν τους 600».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών καταγράφονται στα τρόφιμα, με το ελαιόλαδο να πωλείται από 5% έως 8% φθηνότερα, τα άλευρα από 9% έως 15%, ο χυμός ντομάτας κατά 15%, ενώ χαμηλότερες από 7% έως 10% είναι οι τιμές στο κριθαράκι και από 6%-7% στο ρύζι. Σε μονοψήφιο ποσοστό από 6% έως 8% κυμαίνονται οι μειώσεις τιμών σε απορρυπαντικά ρούχων, χλωρίνες και σαμπουάν, ενώ έως 10% φθηνότερες διατίθενται οι βρεφικές πάνες.

Από την πλευρά του ο Απόστολος Πεταλάς, γενικός διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, επισημαίνει πως: «Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ ενθαρρύνουν τους προμηθευτές να συμμετέχουν, δεύτερον τηρώντας στα ράφια αυτή την πρωτοβουλία με ένα αρκετά μεγάλο κόστος και του χώρου, αλλά και εργατικών χεριών για να υλοποιηθεί. Επίσης… τα υπάρχοντα αποθέματα των σούπερ μάρκετ χαμηλώνουν την τιμή από την ημέρα που εφαρμόζεται και βεβαίως έχουν κι αυτά συμμετοχή στην έκπτωση που έχει βάλει ο προμηθευτής».

Μειωμένους τιμοκατάλογους σε περίπου 100 προϊόντα έχουν αποστείλει και άλλες προμηθευτικές εταιρείες, οι οποίες ωστόσο δεν λαμβάνονται υπόψη δεδομένου ότι είναι κάτω από το όριο του 5%.

Πηγή: skai.gr

