Σύσκεψη με εκπροσώπους του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) πραγματοποίησαν τη Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2024, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως και ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Νίκος Μηλαπίδης.

Επί τάπητος τέθηκε το πόρισμα της Επιστημονικής Επιτροπής για τον τρόπο υπολογισμού του κατώτατου μισθού και την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Με τη συγκεκριμένη συνάντηση, ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος διαλόγου που άνοιξε η κα Κεραμέως, με τη συμμετοχή όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων, προκειμένου να καταγραφούν οι θέσεις τους επί των προτάσεων της Επιτροπής, ενώ αναμένονται και αναλυτικότερες τοποθετήσεις των κοινωνικών εταίρων επί του προτεινόμενου αυτόματου μηχανισμού αύξησης του κατώτατου μισθού.

Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), Θάνο Θανόπουλο και τους συνεργάτες του, με τους οποίους συζήτησαν αναλυτικά τη δημιουργία των αναγκαίων αντικειμενικών δεικτών, τους οποίους περιλαμβάνει ο μαθηματικός τύπος για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού.

Στη συνέχεια, η υπουργός θα εισηγηθεί στο υπουργικό συμβούλιο νομοθετικό κείμενο προς ενσωμάτωση της σχετικής οδηγίας, το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, το κείμενο αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου με τις κοινοβουλευτικές δυνάμεις και, κατόπιν, η τελική πρόταση θα εισαχθεί στη Βουλή προς ψήφιση και ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, Μιχάλης Αργυρού.

Τον ΣΕΒ εκπροσώπησαν ο πρόεδρος, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, η αντιπρόεδρος, Ράνια Αικατερινάρη, ο αντιπρόεδρος, Ευτύχιος Βασιλάκης, ο Γενικός Διευθυντής, Γιώργος Ξηρογιάννης και η Διευθύντρια του Τομέα Εργασιακών Σχέσεων, Κατερίνα Δασκαλάκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.