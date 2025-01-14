ΔΕΣΦΑ: αύξηση 30,03% στην κατανάλωση φυσικού αερίου το 2024 σε σχέση με το 2023

Σημαντική αύξηση κατά 30,03% σε σχέση με το 2023 σημείωσε η εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για το 2024. Σε αυτό συνέβαλαν η αύξηση στην κατανάλωση από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (+31,59%), από τις μεγάλες βιομηχανίες και τους σταθμούς συμπιεσμένου αερίου (CNG) που συνδέονται απευθείας με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς, (+74,13%), καθώς και από τους οικιακούς καταναλωτές και τις συνδεδεμένες στα δίκτυα διανομής επιχειρήσεις (+4,83%).

Η συνολική ζήτηση, που εκτός από την εγχώρια κατανάλωση περιλαμβάνει επιπλέον και τις εξαγωγές αυξήθηκε κατά 2,23%, φθάνοντας τις 69,11 Τεραβατώρες (TWh) από 67,6 TWh το 2023. Η εγχώρια κατανάλωση, ανήλθε στις 66,2 TWh από 50,91 TWh, ενώ αντιθέτως μειώθηκαν οι εξαγωγές φυσικού αερίου κατά 82,56% από 16,69 TWh το προηγούμενο έτος. Παρά τη μείωση που καταγράφεται σε επίπεδο έτους, οι εξαγωγές κατέγραψαν σημαντική αύξηση κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2024 - από 0,66 Τεραβατώρες στο εννιάμηνο του 2024 (TWh) στις 2,91 Τεραβατώρες (TWh) στο τέλος του έτους - οφειλόμενη κυρίως στην έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του FSRU Αλεξανδρούπολης και της διασύνδεσης του αγωγού IGB με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου στην Κομοτηνή.

Οι εισαγωγές φυσικού αερίου ανήλθαν σε 69,37 TWh, καταγράφοντας αύξηση κατά 2,45% σε σύγκριση με τις 67,71 TWh το 2023. Οι μεγαλύτερες ποσότητες εισήχθησαν στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου από το Σημείο Εισόδου του Σιδηρόκαστρου, ανερχόμενες για το 2024 σε ποσοστό 51,6% (35,8 TWh) επί των συνολικών εισαγωγών. Ως προς τη συμβολή των υπολοίπων σημείων εισόδου, ο Τερματικός Σταθμός της Ρεβυθούσας κάλυψε ποσοστό 26,43% των εισαγωγών (18,34 TWh), ενώ ακολούθησε το σημείο εισόδου στη Νέα Μεσημβρία, μέσω του οποίου παραδίδεται αέριο από τον αγωγό TAP, το οποίο κάλυψε ποσοστό 18,07% των εισαγωγών (12,54 TWh). Τέλος, από το σημείο εισόδου της Αμφιτρίτης (FSRU Αλεξανδρούπολης) εισήχθησαν 2,69 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3,87% επί των συνολικών εισαγωγών.

Σχετικά με τις εκφορτώσεις LNG (Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο) που πραγματοποιήθηκαν στον Τερματικό Σταθμό της Ρεβυθούσας κατά την περσινή χρονιά, αυτές ανήλθαν περίπου σε 18,69 TWh από 27 δεξαμενόπλοια έναντι 28,52 TWh από 41 δεξαμενόπλοια το 2023. Οι ΗΠΑ παρέμειναν ο μεγαλύτερος εισαγωγέας LNG στη χώρα μας με 13,89 TWh (ποσοστό 71,64% επί των συνολικών εισαγωγών LNG) από 19 δεξαμενόπλοια σε σύγκριση με τις 10,75 TWh από 17 δεξαμενόπλοια το 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 24,56%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Ρωσία με 2,86 TWh (15,3%), με τις ποσότητες να καταγράφουν μείωση κατά 65,87% συγκριτικά με το 2023. Ακολούθησε η Αλγερία με 1,46 TWh (7,81%), ενώ στην τελευταία θέση για το 2024 βρέθηκε η Νορβηγία με 0,98 TWh (5,24%). Όσον αφορά την υπηρεσία LNG Truck Loading στη Ρεβυθούσα, το 2024 φορτώθηκαν 261 Φορτηγά LNG, διακινώντας ποσότητα 11,632 m3 LNG ή 76,704 MWh ισοδύναμης ενέργειας.

Όσον αφορά τις κατηγορίες καταναλωτών φυσικού αερίου, το μεγαλύτερο τμήμα της εγχώριας κατανάλωσης (68,65%) αφορά την κατανάλωση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία κατέγραψε αύξηση κατά 31,59% συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η κατανάλωση από τους οικιακούς καταναλωτές και τις συνδεδεμένες στα δίκτυα διανομής επιχειρήσεις ανήλθε σε 17,71% επί της συνολικής εγχώριας ζήτησης, καταγράφοντας αύξηση κατά 4,83% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τέλος, οι εγχώριες βιομηχανίες και οι σταθμοί CNG, που συνδέονται απευθείας στο σύστημα υψηλής πίεσης του ΔΕΣΦΑ, αύξησαν κατά 74,34% τη χρήση φυσικού αερίου σε σύγκριση με το 2023, καλύπτοντας ποσοστό 13,62% της εγχώριας κατανάλωσης για το 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.