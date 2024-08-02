Νέο προϊόν για τους φοιτητές με αυξημένες εκπτώσεις για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Πρόκειται για το ΔΕΗ myHome4Students, με σταθερή χρέωση 0,129Euro/kWh στο ρεύμα για τις πρώτες 150kWh και επιπλέον προσφορές για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών.

Όπως ανακοινώθηκε:

Το νέο προϊόν ΔΕΗ myHome4Students προσφέρει σταθερή, ανταγωνιστική τιμή 0,129Euro/kWh για τις πρώτες 150kWh, που αντιστοιχούν στη μέση μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα τυπικό φοιτητικό σπίτι. Και όσοι ενεργοποιήσουν εξόφληση λογαριασμού μέσω πάγιας εντολής, επωφελούνται με επιπλέον 3% έκπτωση στον λογαριασμό τους.

Το ΔΕΗ myHome4Students προσφέρει δωρεάν πάγιο για τους τρεις θερινούς μήνες, ενώ για το υπόλοιπο διάστημα το μηνιαίο πάγιο ανέρχεται στα 3Euro. Τέλος, με το νέο προϊόν διατίθεται δωρεάν καθ' όλη τη διάρκεια του συμβολαίου και η υπηρεσία GreenPass από τη ΔΕΗ, μέσω της οποίας διασφαλίζεται ότι η όση ενέργεια καταναλώνεται στον χώρο, τόση παράγεται και δεσμεύεται από Ανανεώσιμες Πηγές.

Οι φοιτητές που θα επιλέξουν το ΔΕΗ myHome4Students δικαιούνται έκπτωση έως και 10% επιπλέον των υφιστάμενων προσφορών, σε προϊόντα τεχνολογίας και οικιακές συσκευές από τα καταστήματα ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, με τη ΔΕΗ να στηρίζει έμπρακτα το νέο τους ξεκίνημα.

Η ΔΕΗ υλοποιεί τη στρατηγική της να αποτελεί έναν ολοκληρωμένο πάροχο και ενεργειακό σύμβουλο, που παρέχει ολιστικές προτάσεις και ενεργειακές λύσεις για όλους. Ταυτόχρονα, σε συνέχεια της πρόσφατης εξαγοράς της αλυσίδας ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, έχει τη δυνατότητα να καλύψει σφαιρικά τις ανάγκες του σύγχρονου πελάτη-φοιτητή.

Παράλληλα, με την ενεργοποίηση του προϊόντος ΔΕΗ myHome4Students, η ΔΕΗ επιβραβεύει τους φοιτητές με 5.000 Miles+Bonus μίλια από την AEGEAN.

Οι φοιτητές που θα επιλέξουν το προϊόν ρεύματος ΔΕΗ myHome4Students μπορούν επίσης να απολαμβάνουν στα Coffee Island τον καφέ της ημέρας, κερασμένο από τη ΔΕΗ για έναν ολόκληρο μήνα. Επιπλέον, το «πρώτο γέμισμα του ψυγείου» με αγορές από το efood για το νέο φοιτητικό σπίτι είναι δώρο από τη ΔΕΗ.

Οι προσφορές, τα δώρα και οι εκπτώσεις για τους φοιτητές θα ανανεώνονται συνεχώς στο ΔΕΗ myRewards coupons, την ειδικά διαμορφωμένη ενότητα στην ψηφιακή πλατφόρμα myΔΕΗ. Εκεί, οι φοιτητές μπορούν να ανακαλύπτουν μία πληθώρα νεανικών μαρκών και να επιλέγουν κάθε φορά, με ένα κλικ, αυτό που επιθυμούν.

Δικαίωμα ένταξης στο προϊόν ΔΕΗ myHome4Students έχουν οι φοιτητές, με απαραίτητη την προσκόμιση ακαδημαϊκής ταυτότητας ή βεβαίωση εγγραφής στη σχολή. Το συμβόλαιο μπορεί να γίνει είτε στο όνομα του φοιτητή, είτε στο όνομα του γονέα/κηδεμόνα και έχει διάρκεια έναν χρόνο, με αυτόματη ανανέωση για όσο ισχύει η ακαδημαϊκή ταυτότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν το ΔΕΗ myHome4Students σε οποιοδήποτε κατάστημα ΔΕΗ και στο τηλεφωνικό κέντρο 800-900-1000. Από τον Σεπτέμβριο θα υπάρχει η δυνατότητα απόκτησής του και μέσω του myΔΕΗ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σελίδα του ΔΕΗ myHome4Students στο https://www.dei.gr/el/gia-to-spiti/revma/myhome-4students/ .

