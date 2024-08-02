Πτώση άνω του 1% σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τους επενδυτές να αξιολογούν μια σειρά από εταιρικά οικονομικά αποτελέσματα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 1,6% σε χαμηλό τριών μηνών στις 10:18 ώρα Ελλάδας. Ο δείκτης οδεύει επίσης προς μέτρια πτώση 0,1% σε εβδομαδιαία βάση.

Όλοι οι υποδείκτες κινούνται σε αρνητικό έδαφος, με τις μετοχές τεχνολογίας και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να υποχωρούν 3,7% και 2,6% αντίστοιχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

