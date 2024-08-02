ΔΕΔΔΗΕ: Ολοκληρώθηκε η υπογειοποίηση δικτύου στην Αττική

Mε ταχείς ρυθμούς προχωρά ο εκσυγχρονισμός του Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς προ ημερών ολοκληρώθηκε σημαντικό έργο υπογειοποίησης δικτύου στην Αττική, με την υπογειοποίηση του δικτύου από την είσοδο του Λαυρίου μέχρι και τον οικισμό Άγιο Κωνσταντίνο στην Καμάριζα.

Αναλυτικότερα, το εναέριο δίκτυο της γραμμής του Λαυρίου, το οποίο τροφοδοτούσε την περιοχή της Αναβύσσου και διερχόταν από το δασικό τμήμα κατά το μήκος του Εθνικού Δρυμού Σουνίου, έχει πλέον απενεργοποιηθεί, καθώς τις προηγούμενες ημέρες ηλεκτροδοτήθηκε το νέο υπόγειο καλώδιο μήκους 6 χλμ.

Ο μετασχηματισμός του ΔΕΔΔΗΕ, με προτεραιότητα τον εκσυγχρονισμό του Δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβάνει σημαντικά έργα υπογειοποίησης τα οποία είναι σε εξέλιξη σε πολλές περιοχές της χώρας. Τα έργα εκτελούνται, κατά προτεραιότητα, σε περιοχές με δασικές εκτάσεις στις οποίες ο κίνδυνος εκδήλωσης βλαβών και πυρκαγιών είναι μεγαλύτερος.

Τα τελευταία 4 χρόνια η υπογειοποίηση του Δικτύου υλοποιείται με ταχύτατους ρυθμούς συγκριτικά με το παρελθόν. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το υπόγειο Δίκτυο από 26.075 χλμ. το 2018 πανελλαδικά, έφτασε στα 27.500 χλμ. το 2022 και έως το τέλος του α’ εξαμήνου 2024 έχει αγγίξει τα 29.531 χλμ. Το 2022 ο ρυθμός υλοποίησης νέου υπογείου δικτύου ήταν διπλάσιος από αυτόν του 2019, με 158% αύξηση, ενώ και το 2023 ήταν διπλάσιος σε σχέση με το 2022 παρουσιάζοντας αύξηση 108%.

Σημειώνεται ότι στο επιχειρησιακό πλάνο του ΔΕΔΔΗΕ 2023 - 2030 έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 267 εκατ. ευρώ για έργα υπογειοποιήσεων, μέρος των οποίων χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

