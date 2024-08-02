Χρηματιστήριο: Πτώση 1,99% του Γενικού Δείκτη Τιμών

Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρίσκονται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τα επίπεδα των 1.450 μονάδων. Η αγορά επηρεάζεται από το αρνητικό διεθνές κλίμα. Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια υποχωρούν, μετά τη χθεσινή ισχυρή πτώση των δεικτών της Wall Sreet, καθώς επανέρχονται οι ανησυχίες για πιθανή ύφεση της οικονομίας των ΗΠΑ. Με μεγάλες απώλειες έκλεισαν και τα ασιατικά χρηματιστήρια.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.445,07 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,99%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 11,95 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 2,20%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,55%.

Πτώση καταγράφουν όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές της Eurobank (-2,92%), της Alpha Bank (-2,90%), της Πειραιώς (-2,86%), της Autohellas (-2,74%) και της Ελάκτωρ (-2,44%).

Ανοδικά κινούνται 11 μετοχές, 63 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Attica Bank +2,55% και Ξυλεμπορία (π)+2,04%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Moda Bango -8,92% και Ακρίτας -7,89%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

