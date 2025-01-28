DeepSeek ή πώς οι Κινέζοι λύγισαν την υπεροψία των ΗΠΑ

Της Αθηνάς Παπακώστα

Η DeepSeek, μία κινεζική νεοφυής επιχείρηση, αλλάζει τα δεδομένα αλλά και τους όρους του παιχνιδιού στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) κλονίζοντας την αμερικανική κυριαρχία (και υπεροψία) καθώς επίσης και εμπιστοσύνη των αγορών στο αμερικανικό αφήγημα περί ηγεμονίας στον εν λόγω τομέα.

Χθες, Δευτέρα, αμερικανικοί κολοσσοί τεχνολογίας είδαν τις μετοχές τους να καταγράφουν απώλειες και τελικά να βουλιάζουν από το ανταγωνιστικό μοντέλο AI της κινεζικής DeepSeek. Ενδεικτικά, η τιμή της μετοχής της Nvidia, του αμερικανικού κολοσσού ημιαγωγών, κατέγραψε βουτιά 17%, γεγονός το οποίο μεταφράζεται σε απώλειες σχεδόν 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μία ημέρα. Αντιστοίχως, η μητρική εταιρεία της Google έχασε 100 δισεκατομμύρια δολάρια και η Microsoft 7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Επενδυτής έκανε λόγο για μία στιγμή Σπούτνικ στην Τεχνητή Νοημοσύνη, αφού, όπως οι Ρώσοι είχαν καταφέρει το 1957 να εκτοξεύσουν και να θέσουν σε τροχιά γύρω από τη Γη τον τεχνητό τους δορυφόρο αιφνιδιάζοντας την Ουάσιγκτον, έτσι και οι Κινέζοι έπιασαν εξαπίνης τους αμερικανικούς κολοσσούς.

Η DeepSeek φέρει το γλωσσικό μοντέλο R1. Κατά τους ειδικούς πρόκειται για ένα εξίσου ισχυρό και αξιόπιστο μοντέλο, συγκριτικά με τους αμερικανικούς ανταγωνιστές του. Ωστόσο, περισσότερο ελκυστικό για προγραμματιστές και επιχειρήσεις το καθιστά το γεγονός πως, ενώ είναι σε θέση να προσφέρει τις ίδιες λύσεις, είναι οικονομικότερο.

Όπως εξηγεί η ίδια η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2023 στην πόλη Χανγκτσόου στα ανατολικά της Κίνας από τον Λιανγκ Γουενφένγκ, το μοντέλο R1, η ανάπτυξη του οποίου κόστισε περίπου 5.6 εκατομμύρια, ξεπερνά σε απόδοση το μίνι μοντέλο της OpenAI, ο-1, ενώ σύμφωνα με έρευνα της Artificial Analysis αξιολογείται ως ισχυρότερο σε ποιότητα από τα αντίστοιχα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Google, της Meta και της Anthropic.

Σύμφωνα με την DeepSeek για την κατασκευή του έχουν χρησιμοποιηθεί λιγότερα τσιπ συγκριτικά με όσα χρησιμοποιούν οι ανταγωνιστές του, ενώ η εταιρεία ανέπτυξε ειδικούς αλγόριθμους προκειμένου να χτίσει το μοντέλο της. Και μάλιστα χωρίς να έχει πρόσβαση στα προηγμένα Η100 τσιπ της Nvidia, καθώς η εξαγωγή τους είχε απαγορευτεί από την Ουάσιγκτον στο Πεκίνο ήδη από το 2022. Τα Η800 είναι λιγότερο ισχυρά και κατασκευάστηκαν από την Nvidia ειδικά για την κινεζική αγορά. Ωστόσο, και αυτών η εξαγωγή απαγορεύθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες τον περασμένο Οκτώβριο.

Η επιτυχία της DeepSeek να κατασκευάσει ένα προηγμένο μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης χωρίς πρόσβαση στην πανίσχυρη τεχνολογία των Ηνωμένων Πολιτειών εγείρει ανησυχίες σε ό,τι αφορά στην αποτελεσματικότητα των προσπαθειών της Ουάσιγκτον να παρεμποδίσει την πρόοδο της Κίνας στον τομέα της τεχνολογίας. Συγχρόνως, εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο αναγκαίες είναι οι τεράστιες επενδύσεις για την απόκτηση τσιπ τη στιγμή που το ίδιο το τεχνικό πλεονέκτημα των αμερικανικών κολοσσών, τελικά, φαντάζει όχι ως απολύτως αναγκαία συνθήκη.

Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σήμερα τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος) χαρακτήρισε την DeepSeek ως ένα καμπανάκι που θα πρέπει να αφυπνίσει τις αμερικανικές εταιρείες στον τομέα της τεχνολογίας, ώστε να κερδίσουν τη μάχη παραμένοντας απολύτως συγκεντρωμένες σε αυτή.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή, ειδικοί και αναλυτές του τομέα επιμένουν στο χαμηλότερο κόστος ως πλεονέκτημα της DeepSeek. Όπως εξηγούν, οι αμερικανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης καθίστανται περισσότερο ευάλωτες ως προς την υπεράσπιση του τεχνικού τους πλεονεκτήματος, ενώ η τόσο δυναμική είσοδος της Κίνας στον τομέα μπορεί να φέρει αναδιανομή αλλάζοντας τους όρους σύμφωνα με τους οποίους η παρτίδα για την κυριαρχία παιζόταν τόσον καιρό.

