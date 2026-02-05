Συνεχίζεται για ακόμη μία ημέρα η πτώση του Βitcoin, ενώ οι εκροές άγγιξαν τα 3 τρισ. δολάρια τον Ιανουάριο.

Το Bitcoin υποχωρεί 3,25%, στα 70.645 δολάρια στις 09:00 ώρα Ελλάδας, ενώ προηγουμένως διαπραγματευόταν ακόμα χαμηλότερα, στα 70,052 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδό του από τον Νοέμβριο του 2024.

Το Ethereum, το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο, σημειώνει επίσης πτώση 2,46% στα 2.090,37 δολάρια. Ενδεχόμενη υποχώρηση κάτω από τα 2.000 δολάρια θα ήταν η πρώτη από τον Μάιο του περασμένου έτους.

Η απότομη πτώση των κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με αναλυτές, προκλήθηκε από την επιλογή του Κέβιν Γουόρς ως υποψήφιου επόμενου προέδρου της Fed.

Το Bitcoin έχει ήδη υποχωρήσει περισσότερο από 7% αυτή την εβδομάδα, με τις απώλειές του για το έτος μέχρι στιγμής να φτάνουν σχεδόν το 20%, ενώ το Εther έχει πέσει σχεδόν 30% φέτος.

Τα αμερικανικά spot bitcoin ETFs σημείωσαν εκροές άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Ιανουάριο, μετά από εκροές περίπου 2 δισεκατομμυρίων και 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Δεκέμβριο και τον Νοέμβριο αντίστοιχα, σημειώνει το Reuters.

