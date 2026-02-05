Ρωσία: Θα συνεχίσει να προμηθεύει με πετρέλαιο την Κούβα

Η Ρωσία έχει προμηθεύσει επανειλημμένα πετρέλαιο στην Κούβα τα τελευταία χρόνια και θα συνεχίσει να το κάνει, δήλωσε ο πρέσβης της στην Κούβα Βίκτορ Κορονέλι σε συνέντευξή του στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Υποθέτουμε ότι αυτή η πρακτική θα συνεχιστεί», είπε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει συνομιλίες με «τους ανώτατους αξιωματούχους της Κούβας», λίγες ημέρες μετά την ανακήρυξη της Κούβας ως «ασυνήθιστη και μεγάλη απειλή» για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και την απειλή επιβολής δασμών στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ οποιασδήποτε χώρας που της στέλνει πετρέλαιο, σημειώνει το Reuters.

Οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει στην επιβολή μέτρων για να εμποδίσουν την είσοδο πετρελαίου στην Κούβα, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που προέρχεται από τη Βενεζουέλα, προκαλώντας αύξηση των τιμών των τροφίμων, σοβαρή έλλειψη καυσίμων και διακοπές ρεύματος που διαρκούν ώρες, ακόμη και στην πρωτεύουσα Αβάνα.

