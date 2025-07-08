Business Intelligence: Πώς θα εντοπίζονται οι «κακοί» εργοδότες

Του Βαγγέλη Δουράκη

Πλησιάζοντας προς την κορύφωση της τουριστικής περιόδου η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας, ενεργοποιεί ένα νέο σύστημα ελέγχου το λεγόμενο Business Intelligence (ΒΙ), το οποίο έχει τη δυνατότητα να αποκαλύπτει τυχόν παραβάσεις που προκύπτουν από τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Μπορεί επίσης να εντοπίζει και τους «κακούς» εργοδότες που καταβάλλουν λιγότερα χρήματα από τον κατώτατο μισθό στους υπαλλήλους τους ή άλλες παραβάσεις που σχετίζονται με το κανονιστικό πλαίσιο.

Και βεβαίως όλο αυτό αποκτά νόημα εάν έχει αποτέλεσμα, υπό την έννοια ότι ο «κακός» εργοδότης, μετά από τυχόν επιβολή προστίμου, θα συμμορφωθεί και δεν θα επαναλάβει ξανά και ξανά την ίδια παραβατική συμπεριφορά.

Πως θα εντοπίζονται οι… «κακοί» εργοδότες

Σε κάθε περίπτωση, το Business Intelligence -το οποίο αναλύει τα δεδομένα κάθε επιχείρησης- θα τεθεί σε εφαρμογή, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις της Ανεξάρτητης Αρχής σε όλη την επικράτεια.

Φυσικά, η χρήση του συστήματος BI σε καμία περίπτωση δεν καταργεί τον επιτόπιο έλεγχο, εντούτοις διαμορφώνεται και ένα πλαίσιο για ελέγχους εξ αποστάσεως. Το σύστημα risk analysis της ΑΑΕΕ, που έχει συσταθεί προ 15ετίας, αναβαθμίζεται, έτσι ώστε να γίνει εφικτή η καλύτερη δυνατή διαδικασία ελέγχων με παράλληλη φυσική παρουσία των επιθεωρητών στους χώρους δουλειάς, αλλά και εξ αποστάσεως.

Πάνω σε αυτή τη βάση, η στόχευση γίνεται όλο και πιο εξειδικευμένη, με τη συνεργασία και άλλων υπηρεσιών, όπως είναι το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «Εργάνη».

Η αναβάθμισή του σε «Εργάνη ΙΙ» εκτιμάται ότι θα βοηθήσει ως προς την ποιοτικότερη επιλογή των επιχειρήσεων που θα πρέπει να ελεγχθούν.

Κεντρικός στόχος των ελέγχων είναι η αποδοτικότητά τους να υπερβεί κατά πολύ το 25% που ήταν έως τώρα και να φτάσει έως το 70%, σε ένα ιδεατό επίπεδο.

Κομβικής σημασίας στην παρούσα φάση είναι η διαχείριση της επέκτασης της Ψηφιακής Κάρτας σε τουρισμό και εστίαση, η οποία έχει εκκινήσει από τον Μάρτιο, με τις επιχειρήσεις που εντοπίζονται χωρίς να έχουν ενταχθεί στο σύστημα της ωρομέτρησης σε πραγματικό χρόνο, να μπαίνουν στην πρώτη γραμμή των ελέγχων.

Η χρήση drones για ασφάλεια σε εργοτάξια

Το επόμενο «όπλο» που θα αξιοποιήσει η Ανεξάρτητη Αρχή είναι τα… drones για να ελέγχονται πληρέστερα οι συνθήκες υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς: Ήδη, τα πρώτα 10 drones έχουν παραλειφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ξεκινά η εκπαίδευση τουλάχιστον 20 επιθεωρητών.

Η χρήση τους σχετίζεται με την ραγδαία αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, καθώς έχει εκτιμηθεί ότι πολλά εξ αυτών θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν ο έλεγχος για τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας στους χώρους απασχόλησης ήταν πιο αποδοτικός. Στο πεδίο αυτό, η χρήση drones εκτιμάται ότι θα βοηθήσει συνολικά τη διαδικασία των ελέγχων.

Στόχος είναι εντός καλοκαιριού να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και να ξεκινήσουν οι έλεγχοι, που σε πρώτη φάση θα επικεντρωθούν σε μεγάλα εργοτάξια (π.χ. έργα οδοποιίας, κατασκευές).

Η διοίκηση της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας (ΑΑΕΕ) έχει ήδη λάβει σχετική τεχνογνωσία από άλλες χώρες που ακολουθούν ανάλογη διαδικασία ελέγχων. Εάν το εγχείρημα έχει θετική πορεία, τότε στις προθέσεις της ΑΑΕΕ είναι να αγοραστούν τουλάχιστον άλλα 20 drones.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι και το πεδίο της εκπαίδευσης των επιθεωρητών θα επεκταθεί, με σκοπό να αποκτήσουν τη συγκεκριμένη δεξιότητα άλλοι 40 εξ αυτών.

Άλλωστε, έχοντας πέντε Περιφερειακές Διευθύνσεις ανά την επικράτεια, η Επιθεώρηση Εργασίας θέλει να δώσει την ευκαιρία να υπάρχει η καλύτερη δυνατή επίβλεψη σε όλα τα μεγάλα εργοτάξια που έχουν στον χώρο ευθύνης τους.



