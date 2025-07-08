720 εκατ. ευρώ σε επιδόματα στήριξης για τους ενεργειακά ευάλωτους - Ποιοι τα δικαιούνται

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Επιδόματα στήριξης έως και 717 εκατ. ευρώ από το 2026 στα ενεργειακά πιο ευάλωτα νοικοκυριά περιλαμβάνει ο τρίτος πυλώνας του Εθνικού Κοινωνικού Κλιματικού Σχεδίου που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση.

Στήριξη που θα μετριάσει τις επιπτώσεις της εφαρμογής του ΣΕΔΕ2 (της εφαρμογής δηλαδή τιμολόγησης του κόστους χρήσης του άνθρακα στους τομείς των κτιρίων και των μεταφορών), που θα κερδίσει στην ουσία χρόνο στα νοικοκυριά μέχρι να αρχίσουν να εμφανίζουν αποτελέσματα οι μεταρρυθμίσεις που επίσης προβλέπονται στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης σε πιο πράσινες μορφές ενέργειας.

Η επιδότηση αφορά τις εξής δράσεις:

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ από το 2026 σε περίπου 5.500 δημοσίους λειτουργούς (εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς, σώματα ασφαλείας κι ένοπλες δυνάμεις) που θα τοποθετηθούν

σε απομακρυσμένες τοποθεσίες υπηρεσίας, ιδίως σε νησιωτικές και μειονεκτούσες περιοχές. Το επίδομα θα είναι στην περιοχή των 200 ευρώ/μήνα αλλά το τελικό ύψος του θα εξαρτάται και από την περιοχή (άλλο το κόστος στέγασης στην Πάρο κι άλλο σε ένα ορεινό χωριό έλεγαν χαρακτηριστικά στελέχη του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας) και θα δοθεί οριζόντια σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.

Έμμεσα το μέτρο σύμφωνα με την αντιπροεδρία της κυβέρνησης μπορεί να συμβάλει και στην εξοικονόμηση καυσίμου αφού θα επιτρέπει στον δημόσιο λειτουργό να μένει πλησιέστερα στον τόπο εργασίας του.

Οι συγκεκριμένοι 5.500 δημόσιοι λειτουργοί θα λαμβάνουν και την επιδότηση του 1 ενοικίου έως 800 ευρώ κάθε Νοέμβριο, ΔΕΝ αποκλείονται από τη ρύθμιση.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ και σε 8.000 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά τα οποία δεν έχουν δικό τους σπίτι. Πρόκειται επίσης για νοικοκυριά που διαμένουν στην περιφέρεια και συγκεκριμένα σε νησιωτικές ή μειονεκτούσες περιοχές.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ σε ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά που στηρίζονται για τη θέρμανση τους σε ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο), Πρόκειται για το παραδοσιακό επίδομα το οποίο σύμφωνα με κυβέρνηση δεν αλλάζει απλώς εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων του εθνικού κλιματικού ταμείου.



Ενεργειακά ευάλωτο, θεωρείται το νοικοκυριό που δεν μπορεί να διαθέσει τους απαραίτητους πόρους για να αναβαθμίσει ενεργειακά την κατοικία τους. Για να ποσοτικοποιηθεί αυτός ο ορισμός, λαμβάνεται ως βάση υπόθεσης ότι το μέσο κόστος ενεργειακής αναβάθμισης είναι περίπου 30.000 ευρώ και χρηματοδοτείται με δάνειο το οποίο έχει ορίζοντα αποπληρωμής 10 έτη. Ο υπολογισμός του ύψους της δόσης οδηγεί μεθοδολογικά στον προσδιορισμό του ορίου διαθέσιμου εισοδήματος ανά νοικοκυριό στις 25.000 ευρώ ετησίως προσαυξανόμενο κατά 1000 ευρώ - 1500ευρώ/τέκνο.



Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 1,5 εκατ. νοικοκυριά στη χώρα εμφανίζουν χαρακτηριστικά ενεργειακής ευαλωτότητας.

