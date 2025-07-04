Σε ανάκληση αλκοολούχων ποτών από την ελληνική αγορά προχωρούν οι χημικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), λόγω μη αναγραφής του αλλεργιογόνου συστατικού «γάλα» στις ελληνικές ετικέτες των προϊόντων.

Η ενέργεια αυτή ακολουθεί ενημέρωση μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), σύμφωνα με την οποία ανακλήθηκε το λικέρ με την εμπορική ονομασία «MOZART». Η ανάκληση αφορά συσκευασίες των 500 mL, με αλκοολικό τίτλο 15% ή 17% vol., και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις εξής παραλλαγές:

Gold Chocolate Cream

Chocolate Coffee

White Chocolate

Pumpkin Spice Chocolate

Strawberry Chocolate

Dark Chocolate

Τα προϊόντα παρασκευάζονται από την εταιρεία «Mozart Distillerie GmbH», με έδρα την Αυστρία, και έχουν διακινηθεί στην ελληνική αγορά από επιχειρήσεις με έδρα τη Θεσσαλονίκη, την Κω και το Ηράκλειο Κρήτης.

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη ζητήσει την άμεση απόσυρση των συγκεκριμένων ποσοτήτων από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, καθώς δεν φέρουν την υποχρεωτική ένδειξη του αλλεργιογόνου συστατικού στην ελληνική γλώσσα. Οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.

Και η ΑΑΔΕ καταλήγει στην σχετική της ανακοίνωση, ότι «συνιστάται στους καταναλωτές που είναι αλλεργικοί στο γάλα και έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω προϊόντα να μην τα καταναλώσουν».

Πηγή: skai.gr

