Με σημαντικά κέρδη 2,19% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, υπερβαίνοντας και τα επίπεδα των 1.900 μονάδων, καταγράφοντας νέα υψηλά 15 ετών.

Συνεχή υψηλά, σερί θετικών αποδόσεων και αύξηση των συναλλαγών συνθέτουν ένα θετικό σκηνικό στη χρηματιστηριακή αγορά η οποία εισήλθε με το δεξί στον Ιούλιο, ενώ είχε συμπληρώσει οκτώ μήνες ανόδου, ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ για πρώτη φορά στα χρηματιστηριακά χρονικά.

Στήριγμα στην αγορά έδωσε και η πρόταση εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το Euronext, ένα κολοσσό άνω των 6 τρισ. ευρώ, κίνηση που αποτελεί «ψήφο εμπιστοσύνης» στην ελληνική κεφαλαιαγορά και τις προοπτικές της, αλλά και γενικότερα για την ελληνική οικονομία. Η εξαγορά του Χ.Α από το Euronaxt επιτρέπει στους συμμετέχοντες στις ελληνικές χρηματοπιστωτικές αγορές να ενταχθούν σε ένα δίκτυο άνω των 1.800 εισηγμένων εταιρειών με συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς που υπερβαίνει τα 6 τρισ. ευρώ.

Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ρευστότητα και μείωση του κόστους συναλλαγών για τους επενδυτές.

Η Euronext διαθέτει μια υψηλής ποιότητας πλατφόρμα συναλλαγών και εκκαθάρισης, με ενοποιημένο τεχνολογικό περιβάλλον και η ελληνική αγορά θα αποκτήσει σύγχρονες υποδομές, μειώνοντας το κόστος συναλλαγών και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών

O Γενικός Δείκτης έκλεισε την εβδομάδα στις 1,918,09 μονάδες, έναντι 1.877,03 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 2,19%,, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 30,51%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 2,27% και από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 34,74%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 2,06%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 20,64%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με κέρδη 2,96%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 55,14%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος ανήλθε στα 1.211.862 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 242,37 εκατ. ευρώ, από 213,781 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα που τελειώνει αυξήθηκε κατά 2,301 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 129,138 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει αύξηση κατά 25,99 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.