Bloomberg: Η Meridiam θα επενδύσει στο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Το γαλλικό επενδυτικό fund Meridiam SAS συμφώνησε να αποκτήσει μερίδιο στο, υψηλής γεωπολιτικής σημασίας, επενδυτικό σχέδιο του ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ συνολικού ύψους 1,9 δισ. ευρώ, αναφέρει την Πέμπτη το πρακτορείο Bloomberg επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν τη συμφωνία.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η γαλλική εταιρεία θα αποκτήσει το 49,9% της κοινοπραξίας Great Sea Interconnector (GSI) που ανήκει στον ΑΔΜΗΕ, ενώ ο ελληνικός Διαχειριστής θα κρατήσει το 50,1% για το μεγάλο έργο της πόντισης του υποθαλάσσιου καλωδίου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η υποθαλάσσια σύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως και ανοίγει το δρόμο για την ενσωμάτωση της Κύπρου, του τελευταίου μη διασυνδεδεμένου μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο σύστημα ενεργειακής μεταφοράς του μπλοκ.

Πάνω από 1.200 χιλιόμετρα καλωδίων υψηλής τάσης θα ποντιστούν σε βάθη μέχρι και 3 χιλιομέτρων.

Και οι δύο εταιρείες θα χρηματοδοτήσουν το μερίδιό τους στο έργο, ενώ η συμφωνία επιτρέπει και τη δυνατότητα πρόσθετων επενδυτών στο μέλλον, ανέφεραν στο πρακτορείο οι πηγές.

Η GSI είναι ο φορέας υλοποίησης του μεγάλου έργου, και θυγατρική του ΑΔΜΗΕ.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το διοικητικό συμβούλιο της GSI θα αποτελείται αρχικά από 11 μέλη, έξι που θα διορίζονται από τον ΑΔΜΗΕ, και τα υπόλοιπα πέντε από τη Meridiam,

Η κατασκευή της σύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας μέσω Κρήτης ξεκίνησε το 2023. Στην επόμενη φάση του έργου, το Ισραήλ θα είναι σε θέση να ενισχύσει την ασφάλεια του εφοδιασμού του.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνεται στον κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος της ΕΕ, με το μπλοκ να έχει ήδη χορηγήσει 657 εκατ. ευρώ για το τμήμα Κύπρος-Κρήτη.

Οι εκπρόσωποι του ΑΔΜΗΕ και της Meridiam αρνήθηκαν να σχολιάσουν το δημοσίευμα.

Πηγή: skai.gr

