Η Ελλάδα σχεδιάζει να αντλήσει έως και 8 δισ. ευρώ από τις αγορές ομολόγων το 2026, διατηρώντας χαμηλά τον πήχη των εκδόσεων καθώς δίνει προτεραιότητα στην αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Bloomberg.

Το συνολικό ποσό που σχεδιάζεται να αντληθεί είναι ελαφρώς αυξημένο σε σύγκριση με τα 7,5 δισ. ευρώ που συγκέντρωσε από επενδυτές το 2025 αλλά ανάλογο με τα ποσά που άντλησε τα προηγούμενα χρόνια.

Είναι δε αρκετά χαμηλό ώστε να τηρηθεί ο εθνικός στόχος για μείωση του δανεισμού σε απόλυτους αριθμούς, σύμφωνα με την πηγή που επικαλείται το Bloomberg, η οποία αρνήθηκε να κατονομαστεί καθώς το σχέδιο χρηματοδότησης του 2026 δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Η Ελλάδα, όπως σημειώνει το πρακτορείο, κατάφερε να αναστρέψει τη δημοσιονομική κατάσταση που άφησε πίσω της η κρίση χρέους, η οποία σχεδόν την ανάγκασε να βγει από τη ζώνη του ευρώ πριν από μια δεκαετία. Ο συνδυασμός δημοσιονομικής πειθαρχίας, αυξημένης είσπραξης φόρων και μέτριας οικονομικής ανάπτυξης έχει αναδείξει τη χώρα σε μία από τις λίγες οικονομίες της Ευρώπης με θετικό δημοσιονομικό ισοζύγιο.

Η κυβέρνηση επιτυγχάνει σταθερά επαρκή πρωτογενή πλεονάσματα -ήτοι έσοδα μείον δαπάνες, εξαιρουμένων των τόκων- διασφαλίζοντας την κάλυψη του κόστους εξυπηρέτησης και την αποπληρωμή του χρέους της, διατηρώντας παράλληλα υγιή ταμειακά αποθέματα.

Οι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το χρέος της Ελλάδας θα επιστρέψει στα προ των πακέτων διάσωσης επίπεδα το 2025 και ότι θα συνεχίσει να μειώνεται.

Η Scope Ratings από την πλευρά της προέβλεψε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η χώρα θα καταφέρει να μειώσει το χρέος της κατά 23 ποσοστιαίες μονάδες ως ποσοστό του ΑΕΠ μέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας.

Η ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με την ίδια πηγή του Bloomberg, επιδιώκει να εξοφλήσει πλήρως τα δάνειά της από το πρώτο πρόγραμμα διάσωσης, γνωστό ως Δανειακή Διευκόλυνση για την Ελλάδα, 10 χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, που σημαίνει ότι πρέπει να προχωρά σε αποπληρωμές τουλάχιστον 5 δισ. ευρώ ετησίως μέχρι το 2031.

Μία από τις νέες εκδόσεις του 2026 θα αφορά την έκδοση 10ετούς ομολόγου, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία προσθέτει ότι το ταμειακό απόθεμα της Ελλάδας, που ανέρχεται σήμερα σε περίπου 46 δισ. ευρώ, θα αναμένεται να συρρικνωθεί μέχρι το τέλος του έτους σε περίπου 36 δισ. ευρώ, ήτοι σε επίπεδο παρόμοιο με αυτό που ήταν στο τέλος του 2024.

Η πρόοδος της Ελλάδας στην τιθάσευση των δημόσιων οικονομικών της, όπως προσθέτει το Bloomber, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μεγαλύτεροι δανειολήπτες όπως η Γαλλία, η οποία εμφανίζει το μεγαλύτερο έλλειμμα στην Ευρώπη και εξακολουθεί να δυσκολεύεται να καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με τον προϋπολογισμό της.

Οι μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης, όπως τονίζεται, έχουν λάβει υπόψη τα επιτεύγματα της Ελλάδας και έχουν αποκαταστήσει την επενδυτική βαθμίδα για την ελληνική οικονομία από το 2023.

Την προηγούμενη Παρασκευή, η Scope αναβάθμισε τις προοπτικές της χώρας σε θετικές από σταθερές, διατηρώντας την αξιολόγηση στη βαθμίδα «ΒΒΒ», επικαλούμενη τη βελτίωση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας, τη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και τη συνεχιζόμενη μείωση του χρέους της.

Η χώρα αναμένει την τελευταία αξιολόγησή της για φέτος από τη Fitch Ratings την Παρασκευή. Η τρέχουσα αξιολόγηση του οίκου για τη χώρα είναι «BBB-», αλλά έχει δώσει θετικές προοπτικές από τον Μάιο.

