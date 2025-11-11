Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου απέρριψε το αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πληρώσει έως και 6,75 δισ. ευρώ για να συμμετάσχει στο εμβληματικό αμυντικό ταμείο της, σύμφωνα με το Bloomberg. Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα ακόμα πλήγμα στις σχέσεις τους μετά το Brexit, υπό τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Η Επιτροπή πρότεινε ότι η Βρετανία θα πρέπει να καταβάλει τέλος 4 έως 6,5 δισ. ευρώ για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Security Action for Europe, ή αλλιώς SAFE, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Επιπλέον, ζητά διοικητικό τέλος 150 έως 250 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τα άτομα, τα οποία ζήτησαν να μην κατονομαστούν επειδή οι διαπραγματεύσεις είναι ιδιωτικές.

«Θα συμφωνήσουμε μόνο σε συμφωνίες που παρέχουν αξία στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη βρετανική βιομηχανία», ανέφερε η βρετανική κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της. «Δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα και δεν θα κάνουμε τρέχοντα σχόλια για τις τρέχουσες συνομιλίες».

Το πρόγραμμα SAFE αποτελεί μέρος της προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει την αμυντική της ετοιμότητα μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Ενώ το ταμείο απευθύνεται κυρίως σε αμυντικές εταιρείες από κράτη μέλη της ΕΕ, οι Βρυξέλλες βρίσκονται επίσης σε συνομιλίες με χώρες εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά. Η Τουρκία και η Νότια Κορέα επιθυμούν επίσης να συμμετάσχουν.

Το SAFE χρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω της δανειοληπτικής του ικανότητας, πράγμα που σημαίνει ότι τελικά εγγυάται από τον προϋπολογισμό του μπλοκ. Τα κράτη μέλη συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό της ΕΕ σε σχέση με το μέγεθος των αντίστοιχων οικονομιών τους.

Ανώτερος Βρετανός αξιωματούχος χαρακτήρισε το ποσό που ζητά η Επιτροπή ως παράλογο και πολύ υψηλότερο από αυτά που ανέμενε να πληρώσει το Ηνωμένο Βασίλειο για την πρόσβαση, επιβεβαιώνοντας ότι το Λονδίνο απέρριψε τους όρους. Είπαν ότι η Γαλλία λαμβάνει την πιο σκληρή θέση όσον αφορά τη χρηματοοικονομική ζήτηση από τη Βρετανία και ότι οι διαπραγματεύσεις για τη μείωση των αριθμών θα συνεχιστούν.

Έχουν γίνει διαβήματα υψηλού επιπέδου προς τους αξιωματούχους της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόσθεσε το άτομο, προειδοποιώντας ότι το να εμποδιστεί το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετάσχει στο SAFE θα υπονόμευε τον ευρωπαϊκό επανεξοπλισμό και θα έστελνε μήνυμα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η ήπειρος δεν παίρνει στα σοβαρά την αντιμετώπιση της επιθετικότητας από τη Μόσχα.

Οι εσωτερικές απόψεις της ΕΕ σχετικά με τις πληρωμές που ζητούνται από το Ηνωμένο Βασίλειο διαφέρουν, ανέφεραν ορισμένοι από τους ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα. Ορισμένες πρωτεύουσες τάσσονται υπέρ της Βρετανίας υποστηρίζοντάς την να πληρώσει μικρότερο ποσό, ενώ άλλες θέλουν να εφαρμόσουν αυστηρά τους κανόνες σχετικά με την πρόσβαση, ανέφεραν.

Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές για την επίλυση του αδιεξόδου. Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία έως τις 30 Νοεμβρίου για να υποβάλουν συγκεκριμένα έργα για χρηματοδότηση.

