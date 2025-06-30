Κολλημένοι στο παλαιό σύστημα υποβολής δηλώσεων για τη λήψη των βασικών επιδοτήσεων ήταν οι αγρότες τα τελευταία δύο χρόνια, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσαν να τις υποβάλλουν μέσω του gov.gr.

Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ ο Νίκος Φιλιππίδης από το 2022 οι αγρότες θα μπορούσαν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους διαδικτυακά. Τότε διατελούσε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Γιώργος Γεωργαντάς ο οποίος και προερχόταν από το υπουργείο Ψηφιακής πολιτικής. Μάλιστα, ο κ. Γεωργαντάς είχε ανακοινώσει τότε ότι είχαν υποβληθεί 638.130 αιτήσει μέσω του gov.

Ωστόσο, από την επόμενη κι όλας χρονιά οι αγρότες επέστρεψαν στον παραδοσιακό τρόπο υποβολής δηλώσεων για τα επιδόματα, δηλαδή μέσω των κέντρων υποβολής δηλώσεων (ΚΥΔ) δηλαδή ιδιωτικών γραφείων, εταιρειών που βοηθούν τους αγρότες. Τότε ήταν που άρχισε να υπάρχει η αίσθηση ότι μέσω gov η διαδικασία ήταν πιο περίπλοκη και δύσχρηστη. Έτσι, η πλειοψηφία των αγροτών συνέχισε και το 2023 και το 2024 να υποβάλλει τις αιτήσεις για τη βασική του επιδότηση μέσω ΚΥΔ.

Οργή σε Ευρωπαίους αξιωματούχους

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ στις Βρυξέλλες δεν καλοβλέπουν τίποτα από όσα γίνονται τις τελευταίες ημέρες στην Ελλάδα σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δυσχέρανε μάλιστα το κλίμα το γεγονός ότι οι ηγεσίες του υπουργείου Γεωργίας είχαν δεσμευτεί ότι θα δώσουν λύσεις στο θέμα ενώ το αποκορύφωμα ήταν όταν ο προτελευταίος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ έφτασε στο σημείο να απειλήσει με μήνυση την Ευρωπαία εισαγγελέα.

Η επέμβαση του Κωστή Χατζηδάκη θεωρήθηκε τότε επιτακτική με τον ίδιο να μεταβεί την Πέμπτη το βράδυ στις Βρυξέλλες για να συναντηθεί με τον επίτροπο Γεωργίας και Τροφίμων, κ. Κριστόφ Χάνσεν με σκοπό ο ίδιος να τον διαβεβαιώσει ότι από εδώ και μπρος τα πράγματα θα πάνε καλά.

