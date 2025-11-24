Black Friday: Άνευ προηγουμένου ο αριθμός των Αμερικανών που θα ψωνίσει, αλλά προσφορές δεν υπάρχουν...

Ένας χωρίς προηγούμενο αριθμός Αμερικανών αναμένεται να επισκεφθεί τα καταστήματα αυτή την Black Friday, όμως είναι πολύ πιθανόν να περιορίσουν τις δαπάνες τους καθώς βρίσκουν λιγότερες ευκαιρίες από τους λιανοπωλητές που έχουν πληγεί από δασμούς.

Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Ομοσπονδίας Λιανικής, η προσέλευση φέτος αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί ποτέ στο πενθήμερο μεταξύ της Ημέρας των Ευχαριστιών και της Cyber ​​Monday: θα κάνουν αγορές 186,9 εκατομμύρια άνθρωποι, από 183,4 εκατομμύρια πέρυσι. Ωστόσο, η αύξηση των πωλήσεων για τους δύο τελευταίους μήνες του έτους, κρίσιμη για τους λιανοπωλητές, αναμένεται να παρουσιάσει επιβράδυνση.

Όλα φαίνονται πολύ πιο ακριβά στα εμπορικά κέντρα, δήλωσε η Νεοϋορκέζα Kate Sanner, που διαχειρίζεται ιστότοπο μεταχειρισμένων ειδών. Πέρυσι, η 33χρονη Sanner ξόδεψε περίπου 500 δολάρια σε δώρα, αλλά αυτή την εποχή σχεδιάζει να μειώσει τον προϋπολογισμό της στα 300 δολάρια, επιλέγοντας αντί για εκπτώσεις της Black Friday στοχευμένες προσφορές σε συγκεκριμένα προϊόντα.

Οι πωλήσεις του διαστήματος αυτού αντιπροσωπεύουν για τους εμπόρους λιανικής το ένα τρίτο των ετήσιων κερδών και οι μεγαλύτεροι λιανοπωλητές έχουν ήδη ξεκινήσει πρόωρες εκπτώσεις.

Οι πωλήσεις τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο - σε φυσικά καταστήματα και στο διαδίκτυο - προβλέπεται να ξεπεράσουν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για πρώτη φορά, σημειώνοντας αύξηση μεταξύ 3,7% και 4,2%, αλλά είναι πιθανό να αυξηθούν με βραδύτερο ρυθμό από την περσινή αύξηση 4,8%, σύμφωνα με τις προβλέψεις του NRF.

Οι αγοραστές δεν βάζουν χέρι στο κομπόδεμα

Οι καταναλωτές λένε ότι φέτος σκοπεύουν να ξοδέψουν λιγότερα: Η Liz Sweeney, ιδρύτρια πρακτορείου μάρκετινγκ στο Άινταχο λέει ότι ενώ πέρυσι ξόδεψε σχεδόν 2.000 δολάρια σε δώρα, ο προϋπολογισμός της για το 2025 είναι 750 δολάρια. Φέτος θα προτιμήσει βιβλία, παπούτσια και μαγειρικά σκεύη αντί για ηλεκτρονικά ήδη ή άλλα ακριβά προϊόντα.

Οι καταναλωτές εξακολουθούν να έχουν πολλά χρήματα στην τράπεζα - τα νοικοκυριά διατηρούν περισσότερες καταθέσεις από ό,τι το 2019, σύμφωνα με στοιχεία Νοεμβρίου από την Bank of America- αλλά δεν σκοπεύουν να ξοδέψουν σημαντικό μέρος των αποταμιεύσεών τους.

Εκτιμάται ότι η μέση δαπάνη για δώρα και εποχιακά είδη -όπως διακοσμητικά, κάρτες, τρόφιμα και γλυκά- θα φτάσει τα 890 δολάρια ανά άτομο, ελαφρώς λιγότερα από τα 902 δολάρια του περασμένου έτους. Σχεδόν τα δύο τρίτα των 8.427 καταναλωτών που συμμετείχαν στην έρευνα λένε ότι θα περιμένουν τις προσφορές του Σαββατοκύριακου των Ευχαριστιών, από 59% το 2024, με τους μεγαλύτερους σε ηλικία αγοραστές να οδηγούν την τάση.

«Το να ξέρουμε πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να αγοράσουμε φέτος είναι πιο δύσκολο» δήλωσε ο Edgar Dworsky, ιδρυτής του Consumer World, ο οποίος παρακολουθεί τις εορταστικές τιμές. «Με τόσες πολλές εκπτώσεις πριν από την Black Friday, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι οι ίδιες προσφορές θα προσφερθούν ξανά την πραγματική Black Friday ή ότι τα δημοφιλή είδη θα εξακολουθούν να είναι σε απόθεμα».

Παραδοσιακά, είπε ο Dworsky, τα μεγάλα αμερικανικά καταστήματα προσέφεραν μικροσυσκευές για την κουζίνα με μόλις 5 δολάρια μετά από συνδυασμό εκπτώσεων, κουπονιών και άλλων εκπτωτικών πρακτικών, αλλά πολλές από αυτές τις εκπτώσεις έχουν εξαφανιστεί. Το Kohl's, για παράδειγμα, προσφέρει φέτος τοστιέρες, μπλέντερ και τηγάνια για 9,99 δολάρια χωρίς έκπτωση, αλλά με εκπτωτικό κουπόνι 15%, είπε.

«Σίγουρα έχω δει λιγότερες προσφορές φέτος τόσο στο κατάστημα όσο και στο διαδίκτυο. Οι δύο πρώτες εβδομάδες του Νοεμβρίου συνήθως φέρουν κάποια δραστηριότητα - αν και τα τελευταία χρόνια οι εκπτώσεις δεν ήταν πολύ μεγάλες - αλλά φέτος ήταν πολύ μικρή η έκπτωση», δήλωσε η Jessica Ramirez, η οποία διευθύνει εταιρεία συμβούλων.

Πηγή: skai.gr

