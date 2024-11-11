Όσοι ασχολούνται με την αγορά των Bitcoin, η τιμή του οποίου έλαβε ώθηση από την εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, προσβλέπουν σε τιμή-ορόσημο τα 100.000 δολάρια για το κρυπτονόμισμα, αφού ανέβηκε σε νέο ρεκόρ με τις ελπίδες για μια πιο φιλική προς τα κρυπτονομίσματα κυβέρνηση.

Οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι το Bitcoin θα περάσει το παραπάνω ορόσημο μόλις το τέλος του έτους, σύμφωνα με στοιχεία από το crypto options exchange Deribit. Το κρυπτονόμισμα ξεπέρασε τα $85.000 για πρώτη φορά τη Δευτέρα.

Οι επενδυτές ψηφιακών assets είναι σε φρενίτιδα μετά τον θρίαμβο του Τραμπ στην εκλογική κούρσα των ΗΠΑ. Ο άλλοτε σκεπτικιστής με τα κρυπτονομίσματα, Τραμπ προώθησε τον συγκεκριμένο τομέα, φλερτάροντας με ψηφοφόρους που ενδιαφέρονται για την εν λόγω αγορά και εισπράττοντας δωρεές με την υπόσχεση να δημιουργήσει απόθεμα Bitcoin και να καρατομήσει τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, Γκάρι Γκένσλερ, ο οποίος είχε οδηγήσει σε καταστολή τον κλάδο.

«Είμαστε μάρτυρες σημαντικών κινήσεων στον απόηχο των αμερικανικών εκλογών», δήλωσε ο Nick Forster, ιδρυτής της Derive. Οι traders βάζουν μεγάλα στοιχήματα με ανοιχτό call option τις $100.000 που λήγει στις 27 Δεκεμβρίου, «μια συναλλαγή που έχει ήδη αυξηθεί κατά 30% ως προς την αξία, καθιστώντας τη μια από τις μεγαλύτερες πλασματικές συναλλαγές και πιο κερδοφόρες τις τελευταίες εβδομάδες», πρόσθεσε ο Forster.

Από το πρωί της Δευτέρας στο Λονδίνο, είχαν τοποθετηθεί 9.635 Bitcoin - αξίας περίπου 780 εκατομμυρίων δολαρίων, σε ανοιχτά πονταρίσματα ότι το bitcoin θα φτάσει τις $100.000 έως τις 27 Δεκεμβρίου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Deribit, η οποία δίνει πιθανότητα 18,6% να "βγουν" τα συγκεκριμένα στοιχήματα.

Τα bets των 100.000 δολαρίων δεν είναι το μόνο σημάδι του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για το Bitcoin στην αγορά των options. Τα futures του trading σημειώνουν απότομη άνοδο στο CME Group Inc με έδρα το Σικάγο, με τα εκκρεμή συμβόλαια - ή ανοιχτού ενδιαφέροντος - σε futures Bitcoin να αυξάνονται κατά 12% από τις 5 Νοεμβρίου και τα συμβόλαια στο Ether να εκτινάσσονται 29%, σε υψηλό ρεκόρ.

Ενώ πολλοί επενδυτές φαίνεται να ακολουθούν μια ολοένα και πιο ανοδική προσέγγιση, διατηρούν και επιφυλακτικότητα. Ορισμένοι αναλυτές προειδοποίησαν ότι δεν είναι βέβαιο πόσο συγκεντρωμένος θα είναι ο Τραμπ στα κρυπτονομίσματα μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του, με τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή και τις αυξανόμενες εμπορικές εντάσεις με την Κίνα.

«Υπάρχει μια σειρά από υποσχέσεις που έδωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και μένει να φανεί πόσο σοβαρός ήταν», δήλωσε ο Le Shi, διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία μάρκετινγκ Auros στο Χονγκ Κονγκ. «Καθώς αρχίζουμε να λαμβάνουμε ορισμένα δεδομένα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, οι traders ποντάρουν περισσότερα στο αν θα τηρηθούν οι υπόλοιπες υποσχέσεις ή όχι».

Πηγή: skai.gr

