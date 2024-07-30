Χρήστος Μεγάλου: Υπάρχει η δυνατότητα η άνοδος του ΑΕΠ να διαχυθεί στην κοινωνία

Την αισιοδοξία του για την πορεία του εγχώριου τραπεζικού συστήματος και της οικονομίας γενικότερα εκφράζει ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου.

«Είμαι αισιόδοξος και για την κατάσταση της οικονομίας και για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Βλέπω ότι υπάρχει η δυναμική, και εφόσον προχωρήσουμε στις σωστές κινήσεις, βλέπω ότι υπάρχει δυνατότητα η οικονομία να συνεχίσει να μεγαλώνει. Υπάρχει η δυνατότητα αυτή η άνοδος του ΑΕΠ να διαχυθεί και στην κοινωνία και αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι μας πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, και υπάρχει η δυνατότητα αυτή η χώρα να προσπαθήσει να πλησιάσει το μέσο όρο της Ευρώπης και να είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο απ' ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή», αναφέρει στο businessdaily.gr ο κ. Μεγάλου σε μια εφ' όλης συνέντευξη του.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Piraeus, όπως είναι η νέα επωνυμία της Τράπεζας, εκτιμά ότι οι τράπεζες σήμερα έχουν ξεπεράσει οριστικά την κρίση και όλα τα προβλήματα που τις ταλαιπώρησαν τόσα πολλά χρόνια. «Έχουμε καταφέρει όλες οι τράπεζες, το τραπεζικό σύστημα να περιορίσει σε σημαντικό βαθμό τα κόκκινα δάνεια […] Πλέον δεν είναι πρόβλημα για τις τράπεζες. Έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί πλήρως οι περισσότερες με ιδιωτικά κεφάλαια 100%. Έχουν μπορέσει να δώσουν υπηρεσίες στην ελληνική κοινωνία, οι οποίες είναι εφάμιλλες των υπηρεσιών που δίνουν τα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Έχουν εξαιρετική ρευστότητα και αυτό αντανακλάται και από το γεγονός ότι ο Έλληνας αισθάνεται πια ασφαλής να φέρει πάλι τα χρήματά του στην Ελλάδα. Και φαίνεται και από τις καταθέσεις, οι οποίες αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο τα τελευταία χρόνια σημαντικά. Αυτές οι καταθέσεις δίνουν σημαντική ρευστότητα στις τράπεζες για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν και οι χρηματοδοτήσεις πλέον έχουν περάσει από ένα αρνητικό ρυθμό χρηματοδότησης στα χρόνια της κρίσης, και τα πρώτα χρόνια που βγαίναμε από την κρίση, σε μια καθαρή πιστωτική επέκταση η οποία βοηθάει 100% την οικονομία. Και αυτό το βλέπουμε και σε όλους τους τομείς της οικονομίας και στις μορφές επιχειρήσεων, όχι μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και στις μικρομεσαίες και στα small business ακόμα και στους ιδιώτες», αναφέρει o κ. Μεγάλου.

Απαντώντας αναλυτικά στην κριτική για τις χρηματοδοτήσεις ειδικά στο σκέλος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αναφέρει στο businessdaily μεταξύ άλλων: «Έχουμε θετική πιστωτική επέκταση το οποίο είναι σημαντικό. Έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε και παραπάνω δάνεια, παραδείγματος χάριν σε εμάς ο λόγος δανείων προς καταθέσεις, ο οποίος είναι ένας λόγος που παρακολουθούν οι τράπεζες, είναι 60%. Δηλαδή έχουμε 100 καταθέσεις και δίνουμε 60 δάνεια. Θα θέλαμε να είμαστε πολύ ψηλότερα. Θα θέλαμε να είμαστε παραδείγματος χάρη στο 80. Προσπαθούμε να πάμε εκεί, αλλά οι συνθήκες της αγοράς δεν μας το επιτρέπουν. Γιατί; Γιατί θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ξαναγυρίσουμε στα χρόνια της κρίσης. Αυτό είναι πολύ σημαντική ευθύνη και όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με το credit, όπως καταλαβαίνετε, το έχουν πολύ ψηλά στην προτεραιότητά τους. Εμείς προσπαθούμε να χρηματοδοτήσουμε την ελληνική οικονομία με σωστά πιστοληπτικα κριτήρια. Δίνουμε σημαντικά δάνεια σε πολλούς τομείς της ελληνικής οικονομίας πάντα προσέχοντας τα κριτήρια της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών μας».

Ερωτηθείς για την Piraeus αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η τράπεζα αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα τα επόμενα χρόνια, με βάση και τον σχεδιασμό μας, να δημιουργεί ικανά κέρδη μετά από τους φόρους τους οποίους θα πληρώνει στην ελληνική οικονομία, τα οποία της δίνουν τη δυνατότητα και να επενδύσει μέρος των κεφαλαίων της σε νέες χρηματοδοτήσεις -κεφάλαια τα οποία είναι απαραίτητα για να προχωρήσει μπροστά η χώρα- αλλά και να κοιτάξει άλλες επενδύσεις σε διάφορους ενδιαφέροντες τομείς και βέβαια να επιστρέψει μέρισμα στους μετόχους, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει τα τελευταία 16 χρόνια. Στο θέμα του μερίσματος εμείς θα θέλαμε να έχουμε τη δυνατότητα να πληρώνουμε περίπου 50% τα επόμενα χρόνια των καθαρών κερδών μετά από φόρους, στους μετόχους μας για να τους ανταμείψουμε για την προσπάθειά τους να μείνουν δίπλα μας αυτά τα δύσκολα χρόνια»

O CEO της Piraeus περιγράφει τις μεγάλες προσδοκίες και δυνατότητες της νέας ψηφιακής τράπεζας του ομίλου, τη Snappi, που στοχεύει σε 1 εκατ. πελάτες και η οποία τους επόμενους μήνες θα ξεδιπλώσει τον σχεδιασμό της για την επέκτασή της αρχικά στην εγχώρια αγορά και σε δεύτερο χρόνο στην Ευρώπη. Aποκρούει την κριτική για τα χαμηλά επιτόκια καταθέσεων και αναφέρεται στις προμήθειες συναλλαγών και το πώς αυτές θα μειωθούν. Περιγράφει επίσης πώς η Τράπεζα Πειραιώς έφτασε στο εντυπωσιακό turnaround story και τις αποφασίστηκες μάχες που κερδήθηκαν ανοίγοντας τον δρόμο για την εντυπωσιακή επάνοδο και ανάκαμψη της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

