Περιορισμένη μείωση 0,7% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Ιούνιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2023, έναντι μείωσης 11,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2023 με το 2022.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξη αυτή στο κόστος παραγωγής των εγχώριων βιομηχανιών οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
α. Στη μείωση του δείκτη τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς κατά 2,4% (ο δείκτης της βιομηχανίας τροφίμων αυξήθηκε 0,6%), και
β. Στην αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς κατά 4,6% (ο δείκτης της βιομηχανίας τροφίμων αυξήθηκε 13,1%).
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,5% τον Ιούνιο 2024 σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαΐου 2024, έναντι αύξησης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2023.
