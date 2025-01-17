Το 2025 θα είναι μια καθοριστική χρονιά για την εξέλιξη της αυτοκίνησης και της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η μειωμένη ζήτηση στην αγορά των αυτοκινήτων λόγω της οικονομικής κρίσης, η αδυναμία των αυτοκινητοβιομηχανιών να λανσάρουν μέχρι τώρα προσιτά αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα και η αυξανόμενη επίθεση των Κινέζωv κατασκευαστών αυτοκινήτων, έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα στις υπόλοιπες αυτοκινητοβιομηχανίες.

Η τελευταία έκθεση της αμερικανικής εταιρείας τεχνολογικής έρευνας και συμβούλων Gartner, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αρκετά εργοστάσια αυτοκινήτων στην Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να κλείσουν το 2025, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο την έκθεση της Gartner.

Αρκετά ευρωπαϊκά και βορειοαμερικανικά εργοστάσια αυτοκινήτων κινδυνεύουν να κλείσουν ή να πουληθούν φέτος καθώς οι μάρκες αυτοκινήτων αγωνίζονται με την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και τον ανταγωνισμό τιμών, ανέφερε σε έκθεσή της, η εταιρεία έρευνας και παροχής συμβουλών Gartner.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες πιθανότατα θα μειώσουν την παραγωγική ικανότητα στις δύο ηπείρους το 2025 καθώς αντιμετωπίζουν τους στόχους των εκπομπών διοξειδίου και τους δασμούς, ενώ η κυριαρχία των ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας (EV) θα αυξηθεί λόγω της υπεροχής της στο λογισμικό και την ηλεκτροκίνηση, ανέφερε η εταιρεία.

Το κλείσιμο εργοστασίων ή η πώληση εργοστασίων είναι πιο πιθανό να συμβεί σε χώρες υψηλού κόστους, δήλωσε στο Reuters, ο αντιπρόεδρος αναλυτής της Gartner, Pedro Pacheco.

«Αυτό μοιάζει λίγο με χύτρα ταχύτητας», είπε ο Pacheco. «Η πίεση αυξάνεται, αυξάνεται και αυτό θα ωθήσει τον αριθμό των αυτοκινητοβιομηχανιών να λάβουν πιο ρεαλιστικές αποφάσεις».

Οι κινεζικές μάρκες θα μπορούσαν να αγοράσουν εργοστάσια για να ξεπεράσουν τα εμπορικά εμπόδια ή να ανοίξουν νέα εργοστάσια σε ευρωπαϊκές χώρες χαμηλότερου κόστους και εταίρους ελεύθερου εμπορίου όπως το Μαρόκο ή η Τουρκία, προέβλεψε η εταιρεία.

Φοβούμενος διαταραχές από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα του 2025, ο Διευθύνων Σύμβουλος της γερμανικής προμηθεύτριας αυτοκινήτων Bosch, Στέφαν Χάρτουνγκ, δήλωσε στο Auto Motor und Sport ότι η ΕΕ θα πρέπει να μην επιβάλει πρόστιμα σε εταιρείες που υπολείπονται των στόχων για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα του 2025.

Η αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης δεν βρίσκεται πλέον σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων της για EV για το 2030 και το 2035, δήλωσε ο Luc Chatel, πρόεδρος του γαλλικού λόμπι αυτοκινήτων PFA.

«Ο κίνδυνος είναι να καταλήξουμε να μειώσουμε τις πωλήσεις οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης για να αυξήσουμε τεχνητά τις πωλήσεις EV», είπε στο Reuters.

Παρά τις προκλήσεις για την ηλεκτροκίνηση, η Gartner αναμένει ότι οι αποστολές ηλεκτρικών λεωφορείων, αυτοκινήτων, φορτηγών και βαρέων φορτηγών θα αυξηθούν συνολικά κατά 17% το 2025. Προβλέπει ότι περισσότερο από το 50% όλων των μοντέλων οχημάτων που διατίθενται στην αγορά από τις αυτοκινητοβιομηχανίες θα είναι EV έως το 2030.

Για να επιτευχθεί η αλλαγή, οι παλαιοί κατασκευαστές αυτοκινήτων μπορούν να αγοράσουν λογισμικο από νεότερους κατασκευαστές EV και ψηφιακές εταιρείες, να ενισχύσουν τα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης σε κόμβους τεχνολογίας ή να συνεργαστούν με εταιρείες τεχνολογίας για τη δημιουργία αυτοχρηματοδοτούμενων κοινοπραξιών EV, είπε ο Pacheco.

Η Gartner είναι μια αμερικανική εταιρεία τεχνολογικής έρευνας και συμβούλων με έδρα το Στάμφορντ του Κονέκτικατ, η οποία διεξάγει έρευνα για την τεχνολογία και μοιράζεται αυτήν την έρευνα τόσο μέσω ιδιωτικών συμβουλών όσο και μέσω προγραμμάτων εκτελεστικών στελεχών και συνεδρίων. Στους πελάτες της περιλαμβάνονται μεγάλες εταιρείες, κρατικοί φορείς, εταιρείες τεχνολογίας και εταιρείες επενδύσεων.

Το 2018, η βάση πελατών της εταιρείας αποτελούνταν από περισσότερους από 12.000 οργανισμούς σε περισσότερες από 100 χώρες. Από το 2022, η Gartner έχει πάνω από 15.000 υπαλλήλους που βρίσκονται σε περισσότερα από 100 γραφεία σε όλο τον κόσμο. Είναι μέλος του S&P 500.

