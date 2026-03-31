Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.043,64 μονάδες με άνοδο 1,83%

Ισχυρές ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές με την αγορά ανακάμπτει μετά από δύο πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικές απώλειες 2,58%.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές.

Η αγορά αναμένει την σημερινή απόφαση από τον MSCI σχετικά με την πιθανή αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές.

O Γενικός Δείκτης στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.043,64 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,83%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.048,30 μονάδες (+2,06%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 80,17 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,95%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,14%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (+3,65%), της Alpha Bank (+3,54%), της Πειραιώς (+3,14%), των ΕΛΠΕ (+2,85%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,76%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn (-1,20%), της Metlen (-0,73%) και της ΕΥΔΑΠ (-0,55%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 3.839.978 και 3.557.676 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 12,65 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 10,86 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 76 μετοχές, 29 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+8,11%) και Alpha Trust (+5,51%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Medicon (-2,51%) και Τζιρακιάν (-2,39%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

