ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,5% ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο της χώρας τον Ιανουάριο

Αύξηση 4,5% σημείωσε ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο της χώρας τον Ιανουάριο εφέτος, καθώς οι πωλήσεις μειώθηκαν σε δύο από τις επιμέρους κατηγορίες των καταστημάτων, και με την ένδυση- υπόδηση να πλήττεται για έναν ακόμη μήνα.
Ειδικότερα, ο τζίρος κινήθηκε ανοδικά σε: Μεγάλα καταστήματα τροφίμων (10,4%), Βιβλία- Χαρτικά- Λοιπά είδη (9,4%), Έπιπλα-Ηλεκτρικά είδη- Οικιακό εξοπλισμό (8,6%), Φαρμακευτικά- Καλλυντικά (7,6%), Τρόφιμα- Ποτά- Καπνό (4,1%) και Πολυκαταστήματα (3,7%). Στον αντίποδα, μειώθηκε σε Ένδυση- Υπόδηση (3%) και Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων (2,3%).
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) παρουσίασε αύξηση 4,5% τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, αλλά σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2025 σημείωσε μείωση 15,8%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,9% τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2025.
Ενώ, ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές) παρουσίασε αύξηση 7% τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, αλλά σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2025 παρουσίασε μείωση 16,9%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,8% τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2025.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.