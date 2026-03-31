Eurostat: «Τσίμπησε» ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη τον Μάρτιο - Στο 3,3% στην Ελλάδα

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,5% τον Μάρτιο του 2026, σημειώνοντας άνοδο από το 1,9% του Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.

Στην Ελλάδα, ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,3% από 3,1% τον Φεβρουάριο.

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στη Γαλλία σημείωσε άνοδο 1,7% τον Μάρτιο του 2026, το υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιανουάριο του 2025, από 0,9% τον Φεβρουάριο.

Στο Λουξεμβούργο ο πληθωρισμός υπερδιπλασιάστηκε τον Μάρτιο, σε 3,8% από 1,85 τον Φεβρουάριο.

Αντίθετα, υπάρχουν και δύο χώρες που ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε τον Μάρτιο, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία.

Εξετάζοντας τα κύρια συστατικά του πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ, η ενέργεια αναμένεται να παρουσιάσει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό αύξησης τον Μάρτιο (4,9%, σε σύγκριση με -3,1% τον Φεβρουάριο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3,2%, σε σύγκριση με 3,4% τον Φεβρουάριο), τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τα καπνικά (2,4%, έναντι 2,5% τον Φεβρουάριο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,5%, έναντι 0,7% τον Φεβρουάριο).

Πηγή: skai.gr

