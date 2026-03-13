Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Ιανουαρίου 2025, παρουσίασε μείωση 4,6% έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2025 με το 2024, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2025 - Ιανουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2024 - Ιανουαρίου 2025, παρουσίασε μείωση 3,2% έναντι μείωσης 1,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη Δεκεμβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,0% έναντι αύξησης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025 με το 2024.

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Ιανουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2025

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 4,6%, τον μήνα Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, οφείλεται:

Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 7,6%

Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,5%

Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Ιανουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2025

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 2,0%, τον μήνα Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη

του Δεκεμβρίου 2025, οφείλεται:

Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 3,6%

Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,1%

