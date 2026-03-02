Αύξηση της τιμής της ζάχαρης, καθώς ο πόλεμος ενισχύει τη ζήτηση αιθανόλης

Οι παγκόσμιες τιμές ζάχαρης κατέγραψαν άνοδο τη Δευτέρα, εν μέσω ανησυχιών ότι ο πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, ο οποίος διαταράσσει τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, θα ωθήσει τα βραζιλιάνικα εργοστάσια επεξεργασίας ζαχαροκάλαμου να παράγουν περισσότερη αιθανόλη και λιγότερη ζάχαρη.

Η αιθανόλη είναι βιοκαύσιμο που παράγεται από ζαχαροκάλαμο. Εάν τα εργοστάσια στη Βραζιλία, τον μεγαλύτερο παραγωγό ζάχαρης παγκοσμίως, χρησιμοποιήσουν περισσότερο ζαχαροκάλαμο για την παραγωγή καυσίμου, θα διαθέτουν λιγότερη πρώτη ύλη για την παραγωγή ζάχαρης, ενός βασικού διατροφικού προϊόντος και φθηνής πηγής θερμίδων για τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ακατέργαστης ζάχαρης SBc1 στο χρηματιστήριο ICE κατέγραψαν το πρωί της δεύτερης μέρας του Μάρτη άνοδο 1%, στα 14,23 σεντς ανά λίβρα, έχοντας νωρίτερα ενισχυθεί σχεδόν κατά 3%, ενώ τα συμβόλαια λευκής ζάχαρης LSUc1 αυξήθηκαν κατά 2,1%, στα 416,30 δολάρια ανά μετρικό τόνο, αφού προηγουμένως είχαν σημειώσει άνοδο άνω του 3%.

Οι παγκόσμιες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου εκτινάσσονται, καθώς η σύγκρουση με το Ιράν οδηγεί σε διακοπές λειτουργίας εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και διαταράσσει τη ναυσιπλοΐα στο κρίσιμης σημασίας Στενό του Ορμούζ.

Η αγορά ζάχαρης φοβάται ότι η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βραζιλίας, Petrobras, ενδέχεται κάποια στιγμή να αυξήσει τις εγχώριες τιμές βενζίνης ως συνέπεια της κατάστασης, δήλωσε έμπειρος σύμβουλος της βιομηχανίας ζάχαρης.

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν επίσης ανησυχίες πως η σύγκρουση θα μπορούσε να επηρεάσει τη δυνατότητα των διυλιστηρίων ζάχαρης στον Κόλπο να παράγουν λευκή ή επεξεργασμένη ζάχαρη, είτε περιορίζοντας την ικανότητά τους να εισάγουν ακατέργαστη ζάχαρη είτε καθιστώντας τις εισαγωγές ακριβότερες.

Ωστόσο, εάν ο πόλεμος παραταθεί, θα μπορούσε να απειλήσει την παγκόσμια ανάπτυξη και να ενισχύσει τον πληθωρισμό, γεγονός που με τη σειρά του ενδέχεται να περιορίσει τα κέρδη στις τιμές της ζάχαρης, πλήττοντας τη ζήτηση για το γλυκαντικό.

Σε άλλα «μαλακά» εμπορεύματα, το κακάο στο Λονδίνο LCCc2 αυξήθηκε κατά 1,8%, στις 2.094 λίρες ανά τόνο, μετά από πτώση 10% την περασμένη εβδομάδα· το κακάο στη Νέα Υόρκη CCc2 ενισχύθηκε κατά 2,7%, στα 2.967 δολάρια ανά τόνο· ο καφές arabica KCc2 υποχώρησε κατά 0,3%, στα 2,7995 δολάρια ανά λίβρα, ενώ ο καφές robusta LRCc2 σημείωσε άνοδο 2,5%, στα 3.713 δολάρια ανά τόνο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.