Αύξηση 5,8% σημείωσαν πέρυσι οι ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Αύξηση 5,8% σημείωσαν πέρυσι οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων) στο σύνολο των τομέων της οικονομίας και ανήλθαν σε 140.229, έναντι των 132.507 το 2024.

Στον αντίποδα, οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων ανήλθαν σε 557, παρουσιάζοντας αύξηση 83,2% σε σχέση με το 2024 που είχαν ανέλθει σε 304. Ενώ, το δ' τρίμηνο του 2025 ανήλθαν σε 161, παρουσιάζοντας αύξηση 103,8% σε σχέση με το δ' τρίμηνο του 2024 που είχαν ανέλθει σε 79.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ια τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων έτους αναφοράς 2022, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων το 2025 σε σχέση με το 2024, καταγράφηκε στον τομέα «Μεταφορά και Αποθήκευση» (33,7%) και στον τομέα «Μεταποίηση» (17,6%), ενώ μείωση καταγράφηκε στον τομέα «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης» (7,1%) και στον τομέα «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού» (4%).

Το δ' τρίμηνο πέρυσι, οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων ανήλθαν σε 36.402, παρουσιάζοντας αύξηση 4,7% σε σχέση με το δ' τρίμηνο του 2024 που είχαν ανέλθει σε 34.784 και αύξηση 14,6% σε σχέση με το γ' τρίμηνο του 2025 που είχαν ανέλθει σε 31.768.

Για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων έτους αναφοράς 2022, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων, το δ' τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το δ' τρίμηνο του 2024, καταγράφηκε στον τομέα «Μεταφορά και Αποθήκευση» (28%) και στον τομέα «Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες» (23%). Ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στον τομέα «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού» (19,8%) και στον τομέα «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης» (3,3%).

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, ανά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας, είναι:

*Βόρεια Ελλάδα: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία», με 1.065 εγγραφές σε σύνολο 6.781.

*Κεντρική Ελλάδα: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία», με 4.974 εγγραφές σε σύνολο 9.651.

*Αττική: «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες», με 2.537 εγγραφές σε σύνολο 15.612.

*Νησιά Αιγαίου- Κρήτη: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία», με 1.705 εγγραφές σε σύνολο 4.358.

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, ανά κατηγορία Νομικής Μορφής επιχείρησης, είναι:

*Ατομικές Επιχειρήσεις: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία», με 9.515 εγγραφές σε σύνολο 24.735.

*Προσωπικές Επιχειρήσεις: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών», με 1.152 εγγραφές σε σύνολο 5.687.

*Κεφαλαιουχικές Επιχειρήσεις: «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», με 147 εγγραφές σε σύνολο 529.

*Λοιπές Νομικές Μορφές: «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», με 1.268 εγγραφές σε σύνολο 5.451.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.